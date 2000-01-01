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Principais tokens de Exchange-based Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Exchange-based Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 612,44
+0,10%
-0,16%
+4,40%
$ 82,60B
$ 16,26K
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56,79
+0,30%
+4,05%
+3,01%
$ 14,39B
$ 13,15K
3
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9,4
+0,11%
+0,03%
-3,59%
$ 8,64B
$ 789,95K
4
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,569
+0,37%
-5,59%
-10,32%
$ 2,22B
$ 192,62K
5
OKB
OKB
OKB
$ 102,54
-1,14%
+8,31%
+17,18%
$ 2,17B
$ 1,55K
6
Cronos
Cronos
CRO
$ 0,04676
+0,11%
+0,09%
-11,73%
$ 2,10B
$ 2,35M
7
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0,000001825
-0,22%
+0,11%
+1,39%
$ 1,65B
$ 28,74B
8
Aster
Aster
ASTER
$ 0,6043
-0,08%
-0,53%
+0,42%
$ 1,63B
$ 311,04K
9
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1,67115
-0,58%
+1,72%
+4,05%
$ 1,17B
$ 79,13K
10
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6,6013
+0,08%
-1,32%
+0,56%
$ 887,63M
$ 8,05K
11
Gate
Gate
GT
$ 6,76
-0,29%
+0,00%
+2,27%
$ 720,26M
$ 713,96K
12
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0,1728
+0,29%
-1,82%
-4,43%
$ 572,42M
$ 934,05K
13
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,451
+0,21%
-0,55%
+4,32%
$ 510,20M
$ 205,57K
14
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0,7257
+0,15%
+0,83%
+0,64%
$ 470,14M
$ 96,87K
15
Curve
Curve
CRV
$ 0,2581
-0,31%
-5,96%
+20,41%
$ 394,65M
$ 5,16M
16
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0,4124
+0,02%
-1,34%
-4,01%
$ 392,48M
$ 157,14K
17
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104,01
-0,03%
-0,44%
-2,00%
$ 274,35M
$ 565,68
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,335
+0,23%
-1,26%
-0,97%
$ 227,60M
$ 162,23K
19
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0,06551
+0,46%
-0,41%
+0,20%
$ 186,88M
$ 851,12K
20
Raydium
Raydium
RAY
$ 0,6348
-0,17%
+0,49%
+3,66%
$ 170,88M
$ 87,52K
21
MX Token
MX Token
MX
$ 1,63
-0,12%
-1,28%
+0,61%
$ 149,78M
$ 1,04M
22
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0,89301
+0,34%
+0,04%
+7,77%
$ 144,72M
$ 2,86M
23
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0,4235
+0,12%
-0,96%
-3,79%
$ 143,30M
$ 386,75K
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0,08325
+0,14%
-0,62%
-0,28%
$ 117,51M
$ 663,20K
25
Backpack
Backpack
BP
$ 0,3822
+0,05%
+0,76%
-10,05%
$ 95,52M
$ 186,64K
26
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0,1112
-0,24%
-2,79%
-3,08%
$ 93,91M
$ 746,51K
27
SNX
SNX
SNX
$ 0,1968
-0,46%
-2,77%
-7,60%
$ 67,84M
$ 329,71K
28
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0,0896
0,00%
-4,38%
+3,46%
$ 67,18M
$ 27,23K
29
0x
0x
ZRX
$ 0,07806
+0,03%
-2,47%
-2,80%
$ 66,25M
$ 754,01K
30
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0,1999
+0,10%
+0,70%
-0,65%
$ 65,78M
$ 327,13K
31
Orca
Orca
ORCA
$ 1,0363
+0,10%
-1,13%
-4,00%
$ 62,96M
$ 56,28K
32
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0,103
+0,10%
-2,55%
-2,55%
$ 59,76M
$ 496,17K
33
VELO
VELO
VELO
$ 0,003297
0,00%
+2,11%
+3,06%
$ 57,91M
$ 8,75M
34
Hydration
Hydration
HDX
$ 0,00894372
-0,09%
+0,03%
+19,37%
$ 52,93M
$ 42,24K
35
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0,1601
-0,25%
-1,78%
-4,30%
$ 45,92M
$ 348,04K
36
Babylon
Babylon
BABY
$ 0,0103
+0,59%
-21,33%
-9,02%
$ 38,15M
$ 34,34M
37
Momentum
Momentum
MMT
$ 0,1871
+0,92%
-6,96%
+10,99%
$ 37,94M
$ 637,16K
38
SODAX
SODAX
SODA
$ 0,02348197
0,00%
--
0,00%
$ 35,22M
$ 1,46
39
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8,01022E-7
-0,29%
-0,40%
-12,68%
$ 34,88M
--
40
Elexium
Elexium
EX
$ 3,86
0,00%
--
0,00%
$ 34,51M
$ 2,93K
41
STON
STON
STON
$ 0,431303
+0,08%
-0,00%
-0,84%
$ 30,39M
$ 10,00K
42
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0,01213807
+0,13%
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+10,98%
$ 29,84M
$ 39,48K
43
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
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+0,54%
+1,50%
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$ 678,28K
44
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0,2069
-1,15%
-1,38%
-5,56%
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$ 318,46K
45
Bancor
Bancor
BNT
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0,00%
-0,88%
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$ 27,98M
$ 233,96K
46
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 6,8
0,00%
0,00%
+0,44%
$ 27,18M
$ 200,04K
47
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0,32187
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-10,39%
$ 26,89M
$ 522,27
48
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0,05868
-0,02%
-0,61%
-2,54%
$ 26,80M
$ 969,49K
49
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,3005
-0,36%
-1,64%
-4,02%
$ 26,51M
$ 206,47K
50
MultiBank Group
MultiBank Group
MBG
$ 0,1052
0,00%
+2,14%
-3,04%
$ 26,10M
$ 21,61M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Exchange-based Tokens e por que são populares?
Tokens de Exchange-based Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 255 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $123.74B.
Qual é o token de Exchange-based Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Exchange-based Tokens acompanhados na MEXC, VOLT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 46.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Exchange-based Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 255 tokens de Exchange-based Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Exchange-based Tokens incluem BNB, HYPE, LEO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Exchange-based Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Exchange-based Tokens é de aproximadamente $123.74B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Exchange-based Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.