Preço de INFINIT hoje

O preço ao vivo de INFINIT (IN) hoje é $ 0.09186, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IN para USD é de $ 0.09186 por IN.

INFINIT ocupa atualmente a posição #687 em capitalização de mercado, totalizando $ 24.70M, com um fornecimento em circulação de 268.94M IN. Nas últimas 24 horas, IN foi negociado entre $ 0.08737 (mínimo) e $ 0.10174 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.330328543984695, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.053529767930225576.

No desempenho de curto prazo, IN movimentou-se +1.17% na última hora e +30.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 130.04K.

Informações de mercado de INFINIT (IN)

Classificação No.687 Capitalização de mercado $ 24.70M$ 24.70M $ 24.70M Volume (24h) $ 130.04K$ 130.04K $ 130.04K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.86M$ 91.86M $ 91.86M Fornecimento Circulante 268.94M 268.94M 268.94M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 26.89% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de INFINIT é $ 24.70M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 130.04K. A oferta em circulação de IN é 268.94M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 91.86M.