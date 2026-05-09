Preço de DEBT ($DEBT)
O preço ao vivo de DEBT ($DEBT) hoje é $ 0.00006494, com uma variação de 4.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $DEBT para USD é de $ 0.00006494 por $DEBT.
DEBT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,613, com um fornecimento em circulação de 760.19M $DEBT. Nas últimas 24 horas, $DEBT foi negociado entre $ 0.00006231 (mínimo) e $ 0.00006652 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00013472, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004901.
No desempenho de curto prazo, $DEBT movimentou-se -0.43% na última hora e +11.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.35.
A capitalização de mercado atual de DEBT é $ 49.61K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.35. A oferta em circulação de $DEBT é 760.19M, com um fornecimento total de 933521637.732493. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 60.93K.
-0.43%
+4.22%
+11.95%
+11.95%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de DEBT em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de DEBT em USD foi de $ +0.0000108637.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de DEBT em USD foi de $ +0.0000103395.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de DEBT em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+4.22%
|30 dias
|$ +0.0000108637
|+16.73%
|60 dias
|$ +0.0000103395
|+15.92%
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de DEBT pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de DEBT?
O preço em tempo real de DEBT ($DEBT) é R$0.0003257551511483802000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.
Como DEBT está posicionado no mercado?
DEBT ocupa atualmente a posição de número #7185 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$248871.11662957479000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.
Qual é a oferta circulante de $DEBT?
A oferta circulante de $DEBT é de 760188306.732493 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.
Qual é a faixa de preço de 24 horas de DEBT?
Nas últimas 24 horas, DEBT teve uma variação de preço entre R$0.0003125624186642373000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0003336808231350516000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.
Quão distante DEBT está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?
DEBT atingiu um máximo histórico de R$0.0006757889430660576000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0002458463190295983000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.
Quão ativo está o trading de $DEBT hoje?
O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.
O que está influenciando a direção recente da tendência de DEBT?
A movimentação atual do preço de 4.22% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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