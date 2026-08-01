Preço de AntFun hoje

O preço ao vivo de AntFun (ANTFUN) hoje é R$ 0.042831, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANTFUN para BRL é de R$ 0.042831 por ANTFUN.

AntFun ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ANTFUN. Nas últimas 24 horas, ANTFUN foi negociado entre R$ 0.042002 (mínimo) e R$ 0.043459 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ANTFUN movimentou-se -0.31% na última hora e -1.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 7.62M.

Informações de mercado de AntFun (ANTFUN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 7.62MR$ 7.62M R$ 7.62M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 428.31MR$ 428.31M R$ 428.31M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de AntFun é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 7.62M. A oferta em circulação de ANTFUN é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 428.31M.