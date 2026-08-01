Qual é o preço atual de Grove?

O preço em tempo real de Grove (GROVE) é R$0.0434570466542493162000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Grove está posicionado no mercado?

Grove ocupa atualmente a posição de número #1512 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$27824508.10831849818000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de GROVE?

A oferta circulante de GROVE é de 640276017.8843226 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Grove?

Nas últimas 24 horas, Grove teve uma variação de preço entre R$0.0423843103293189846000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0475358100610548702000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Grove está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Grove atingiu um máximo histórico de R$0.2236567538303406336000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0423305382057718368000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de GROVE hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Grove?

A movimentação atual do preço de 2.46% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Ethereum Ecosystem,Governance. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.