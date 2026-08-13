Preço de The White Bull hoje

O preço ao vivo de The White Bull (LEVI) hoje é R$ 0.000271, com uma variação de 11.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LEVI para BRL é de R$ 0.000271 por LEVI.

The White Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LEVI. Nas últimas 24 horas, LEVI foi negociado entre R$ 0.000271 (mínimo) e R$ 0.0003226 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LEVI movimentou-se -9.46% na última hora e -22.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.01K.

Informações de mercado de The White Bull (LEVI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 58.01KR$ 58.01K R$ 58.01K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 271.00KR$ 271.00K R$ 271.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 999,999,393 999,999,393 999,999,393 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de The White Bull é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.01K. A oferta em circulação de LEVI é --, com um fornecimento total de 999999393. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 271.00K.