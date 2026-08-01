Preço de Cattoverse hoje

O preço ao vivo de Cattoverse (CS) hoje é R$ 0.000032, com uma variação de 8.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CS para BRL é de R$ 0.000032 por CS.

Cattoverse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CS. Nas últimas 24 horas, CS foi negociado entre R$ 0.00002 (mínimo) e R$ 0.000106 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CS movimentou-se +10.34% na última hora e -60.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 5.24K.

Informações de mercado de Cattoverse (CS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 5.24KR$ 5.24K R$ 5.24K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.20KR$ 3.20K R$ 3.20K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Cattoverse é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 5.24K. A oferta em circulação de CS é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.20K.