Preço de TCryptochicks hoje

O preço ao vivo de TCryptochicks (TCC) hoje é R$ 0.000991, com uma variação de 3.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TCC para BRL é de R$ 0.000991 por TCC.

TCryptochicks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TCC. Nas últimas 24 horas, TCC foi negociado entre R$ 0.000961 (mínimo) e R$ 0.001133 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TCC movimentou-se -1.00% na última hora e -7.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.24K.

Informações de mercado de TCryptochicks (TCC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 55.24KR$ 55.24K R$ 55.24K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 991.00KR$ 991.00K R$ 991.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de TCryptochicks é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.24K. A oferta em circulação de TCC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 991.00K.