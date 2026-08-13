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O preço ao vivo de TCryptochicks hoje é 0.000991 BRL. A capitalização de mercado de TCC é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TCC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de TCryptochicks hoje é 0.000991 BRL. A capitalização de mercado de TCC é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de TCC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação TCryptochicks (TCC)

Preço em tempo real de 1 TCC para BRL

R$0.00514329
R$0.00514329R$0.00514329
-3.69%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de TCryptochicks (TCC)
Última atualização da página: 2026-08-13 08:49:49 (UTC+8)

Preço de TCryptochicks hoje

O preço ao vivo de TCryptochicks (TCC) hoje é R$ 0.000991, com uma variação de 3.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TCC para BRL é de R$ 0.000991 por TCC.

TCryptochicks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TCC. Nas últimas 24 horas, TCC foi negociado entre R$ 0.000961 (mínimo) e R$ 0.001133 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TCC movimentou-se -1.00% na última hora e -7.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.24K.

Informações de mercado de TCryptochicks (TCC)

--
----

R$ 55.24K
R$ 55.24KR$ 55.24K

R$ 991.00K
R$ 991.00KR$ 991.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de TCryptochicks é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.24K. A oferta em circulação de TCC é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 991.00K.

Histórico de preço de TCryptochicks BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.000961
R$ 0.000961R$ 0.000961
Mínimo 24h
R$ 0.001133
R$ 0.001133R$ 0.001133
Máximo 24h

R$ 0.000961
R$ 0.000961R$ 0.000961

R$ 0.001133
R$ 0.001133R$ 0.001133

--
----

--
----

-1.00%

-3.69%

-7.90%

-7.90%

Histórico de preços de TCryptochicks (TCC) em BRL

Acompanhe as variações de preço de TCryptochicks para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00019706-3.69%
30 diasR$ -0.003665-78.72%
60 diasR$ -0.014009-93.40%
90 diasR$ -0.014009-93.40%
Variação de preço de TCryptochicks hoje

Hoje, TCC registrou uma variação de R$ -0.00019706 (-3.69%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de TCryptochicks

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.003665 (-78.72%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de TCryptochicks

Expandindo a visualização para 60 dias, TCC teve uma variação de R$ -0.014009 (-93.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de TCryptochicks

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.014009 (-93.40%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de TCryptochicks (TCC)!

Confira agora a página de histórico de preço do TCryptochicks.

Análise para TCryptochicks

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de TCryptochicks. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de TCryptochicks hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de TCC é: otimista, otimista 60% | pessimista 40%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

TCC_USDT está operando na faixa de 0,00178 no período de 4 horas. O preço encontra-se abaixo do ponto de pivô S1, em 0,001793, posicionando-se na parte inferior da faixa formada pelo centro de 0,001867 e o suporte S2, em 0,001718. No curto prazo, o conjunto das médias móveis indica sinal de compra, enquanto a estrutura de longo prazo mantém um padrão de consolidação oscilante. A atual cotação apresenta espaço claro em relação à resistência central acima, evidenciando uma dinâmica de troca de posições entre compradores e vendedores na zona mais baixa. O indicador MACD formou um cruzamento de alta, apontando para uma direção ascendente do impulso de curto prazo. O RSI encontra-se em área neutra, sem sinais extremos de sobrecompra ou sobrevenda. As linhas rápidas e lentas do indicador estão divergindo na mesma direção, sugerindo que a volatilidade atual se encontra moderadamente ampliada. Os valores do KDJ e do StochRSI, aliados ao conjunto das médias móveis, emitem sinais sincronizados, com distribuição concentrada do momentum e ausência de desvios. A abertura das Bandas de Bollinger confirma que o preço está tentando romper a resistência da banda média, com a força dos touros exercendo domínio dentro deste intervalo temporal específico. As principais resistências próximas situam-se no nível S1, em 0,001793, distante apenas 0,000013 da cotação atual. Já a referência central superior é o ponto de pivô em 0,001867, a 0,000087 do preço atual. O suporte mais próximo abaixo está localizado no nível S2, em 0,001718, a 0,000062 da cotação atual. Por fim, a resistência R1, em 0,001942, serve como alvo de observação de longo prazo, enquanto o nível R2, em 0,002016, estabelece uma fronteira ainda mais elevada.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para TCryptochicks

Previsão de preço de TCryptochicks (TCC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de TCC em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de TCryptochicks (TCC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de TCryptochicks pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço TCryptochicks pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de TCC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de TCryptochicks.

Como comprar e investir em TCryptochicks em Brasil

Pronto para começar com TCryptochicks? Comprar TCC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar TCryptochicks. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de TCryptochicks (TCC).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e TCryptochicks será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar TCryptochicks(TCC)

O que você pode fazer com TCryptochicks

Possuir TCryptochicks permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar TCryptochicks (TCC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é TCryptochicks (TCC)

$TCC is a meme coin.

Recurso TCryptochicks

Para uma compreensão mais aprofundada de TCryptochicks, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Categoria :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre TCryptochicks

Última atualização da página: 2026-08-13 08:49:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o TCryptochicks (TCC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre TCryptochicks

TCCUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em TCC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de TCCUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie TCryptochicks (TCC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o TCryptochicks.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TCC/USD1
R$0.00518481
R$0.00518481R$0.00518481
-2.53%
54.35M (USDT)
TCC/USDT
R$0.00515886
R$0.00515886R$0.00515886
-3.11%
53.74M (USDT)

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ETH
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Solana

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0920187
R$0.0920187R$0.0920187

-11.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1153218
R$0.1153218R$0.1153218

+455.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.331235
R$1.331235R$1.331235

+5.55%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6150761
R$1.6150761R$1.6150761

-4.70%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0515367
R$0.0515367R$0.0515367

+2.58%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001928604
R$0.001928604R$0.001928604

+48.64%

aPriori

aPriori

APR

R$2.9137698
R$2.9137698R$2.9137698

+30.13%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0236664
R$0.0236664R$0.0236664

+26.66%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.30656174
R$1.30656174R$1.30656174

+14.89%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00586989
R$0.00586989R$0.00586989

+13.10%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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