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O preço ao vivo de Checkmate hoje é 0.014807 BRL. A capitalização de mercado de CHECK é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CHECK para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Checkmate hoje é 0.014807 BRL. A capitalização de mercado de CHECK é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CHECK para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Checkmate (CHECK)

Preço em tempo real de 1 CHECK para BRL

R$0.07670544
R$0.07670544R$0.07670544
-12.28%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Checkmate (CHECK)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:36:04 (UTC+8)

Preço de Checkmate hoje

O preço ao vivo de Checkmate (CHECK) hoje é R$ 0.014807, com uma variação de 12.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHECK para BRL é de R$ 0.014807 por CHECK.

Checkmate ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CHECK. Nas últimas 24 horas, CHECK foi negociado entre R$ 0.013759 (mínimo) e R$ 0.018381 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CHECK movimentou-se -1.53% na última hora e -22.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 113.54K.

Informações de mercado de Checkmate (CHECK)

--
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R$ 113.54K
R$ 113.54KR$ 113.54K

R$ 14.81M
R$ 14.81MR$ 14.81M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A capitalização de mercado atual de Checkmate é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 113.54K. A oferta em circulação de CHECK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 14.81M.

Histórico de preço de Checkmate BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.013759
R$ 0.013759R$ 0.013759
Mínimo 24h
R$ 0.018381
R$ 0.018381R$ 0.018381
Máximo 24h

R$ 0.013759
R$ 0.013759R$ 0.013759

R$ 0.018381
R$ 0.018381R$ 0.018381

--
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--
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-1.53%

-12.28%

-22.10%

-22.10%

Histórico de preços de Checkmate (CHECK) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Checkmate para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.01073806-12.28%
30 diasR$ -0.013492-47.68%
60 diasR$ -0.050539-77.35%
90 diasR$ -0.029901-66.89%
Variação de preço de Checkmate hoje

Hoje, CHECK registrou uma variação de R$ -0.01073806 (-12.28%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Checkmate

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.013492 (-47.68%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Checkmate

Expandindo a visualização para 60 dias, CHECK teve uma variação de R$ -0.050539 (-77.35%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Checkmate

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.029901 (-66.89%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Checkmate (CHECK)!

Confira agora a página de histórico de preço do Checkmate.

Análise para Checkmate

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Checkmate. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Checkmate hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de CHECK é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôPreço < S2Abaixo de S2Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** O preço atual do CHECK_USDT no período de 4 horas é de 0,028248, operando abaixo do centro de 0,0288, com uma variação negativa de 1,1%. O valor encontra-se dentro da faixa de suporte formada por S2 (0,02829) e S1 (0,02849). Tanto a média móvel simples (MA) quanto a média móvel exponencial (EMA) apresentam configuração de compra, indicando que o preço está acima do sistema de médias. **Estado do Momentum** O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, com as linhas rápida e lenta apontando na mesma direção. O RSI permanece em uma zona neutra, sem que o momentum de curto prazo tenha atingido a região de sobrecompra. Além disso, o sistema de médias móveis de múltiplos períodos e os indicadores de tendência estão alinhados em direção ascendente. **Níveis Chave** Na parte superior, o nível R1 está posicionado em 0,029 (+2,7%), enquanto R2 se encontra em 0,0293 (+3,8%), formando uma banda de resistência próxima. Na parte inferior, S1 está em 0,02849 (+0,9%) e S2 em 0,02829 (+0,1%), estabelecendo níveis imediatos de suporte. O centro de 0,0288 (+1,9%) serve como referência para possíveis mudanças estruturais.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Checkmate?

Vários fatores-chave influenciam os preços do token Checkmate (CHECK):

Sentimento de Mercado: As tendências gerais do mercado de criptomoedas e a confiança dos investidores afetam diretamente os preços do CHECK.

Utilidade e Adoção: Casos de uso no mundo real, o crescimento da plataforma e a adoção por parte dos usuários impulsionam a demanda.

Volume de Negociação: Maior liquidez geralmente resulta em preços mais estáveis.

Parcerias: Alianças estratégicas e integrações podem aumentar o valor do token.

Tokenomics: Mecanismos de oferta, recompensas de staking e queimas de tokens afetam a escassez.

Notícias Regulatórias: As regulamentações sobre criptomoedas impactam todos os ativos digitais, incluindo o CHECK.

Desenvolvimentos Técnicos: Atualizações da plataforma, novos recursos e avanços na roadmap influenciam o interesse dos investidores.

Por que as pessoas querem saber o preço de Checkmate hoje?

As pessoas querem saber o preço do Checkmate (CHECK) hoje por vários motivos principais:

Decisões de negociação – Traders ativos precisam dos preços atuais para comprar ou vender nos momentos ideais e maximizar seus lucros.

Acompanhamento de portfólio – Investidores monitoram o valor de suas posições para avaliar o desempenho e fazer ajustes estratégicos.

Análise de mercado – As movimentações de preço ajudam a identificar tendências, níveis de suporte/resistência e possíveis oportunidades.

FOMO/timing – O medo de perder uma boa oportunidade leva as pessoas a verificar se devem entrar ou sair rapidamente de suas posições.

Planejamento de investimentos – Os preços atuais informam as decisões sobre o tamanho das posições e as estratégias de gestão de risco.

Previsão de preço para Checkmate

Previsão de preço de Checkmate (CHECK) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CHECK em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Checkmate (CHECK) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Checkmate pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Checkmate pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CHECK para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Checkmate.

Como comprar e investir em Checkmate em Brasil

Pronto para começar com Checkmate? Comprar CHECK é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Checkmate. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Checkmate (CHECK).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Checkmate será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Checkmate(CHECK)

O que você pode fazer com Checkmate

Possuir Checkmate permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Checkmate (CHECK) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Checkmate (CHECK)

The Checkmate Ecosystem is on a mission to cultivate a global movement of strategic and competitive thinkers. We support next-generation, community-owned games that inspire intellectual growth, creativity, and meaningful competition through blockchain technology. CHECK is the native currency of the Checkmate ecosystem. It offers various utilities within the ecosystem including but not limited to underpinning in-game economies, purchasing in-game assets such as cosmetics, and participating in governance activities.

Recurso Checkmate

Para uma compreensão mais aprofundada de Checkmate, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Checkmate
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Checkmate

Última atualização da página: 2026-08-13 03:36:04 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Checkmate (CHECK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Checkmate

CHECKUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em CHECK com alavancagem. Explore a negociação de futuros de CHECKUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Checkmate (CHECK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Checkmate.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CHECK/USDT
R$0.07756532
R$0.07756532R$0.07756532
-11.34%
7.60M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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Bitcoin

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ETH
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Solana

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1892254
R$0.1892254R$0.1892254

+82.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0913752
R$0.0913752R$0.0913752

+341.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.292928
R$1.292928R$1.292928

+2.71%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.671327
R$1.671327R$1.671327

-1.20%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0471898
R$0.0471898R$0.0471898

-5.88%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001951824
R$0.001951824R$0.001951824

+50.72%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00662522
R$0.00662522R$0.00662522

+27.90%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0237762
R$0.0237762R$0.0237762

+27.50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.274268
R$13.274268R$13.274268

+28.13%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.277906
R$1.277906R$1.277906

+12.59%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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