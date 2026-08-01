Cotação Checkmate (CHECK)
O preço ao vivo de Checkmate (CHECK) hoje é R$ 0.014807, com uma variação de 12.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHECK para BRL é de R$ 0.014807 por CHECK.
Checkmate ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CHECK. Nas últimas 24 horas, CHECK foi negociado entre R$ 0.013759 (mínimo) e R$ 0.018381 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, CHECK movimentou-se -1.53% na última hora e -22.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 113.54K.
BASE
A capitalização de mercado atual de Checkmate é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 113.54K. A oferta em circulação de CHECK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 14.81M.
-1.53%
-12.28%
-22.10%
-22.10%
Acompanhe as variações de preço de Checkmate para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.01073806
|-12.28%
|30 dias
|R$ -0.013492
|-47.68%
|60 dias
|R$ -0.050539
|-77.35%
|90 dias
|R$ -0.029901
|-66.89%
Hoje, CHECK registrou uma variação de R$ -0.01073806 (-12.28%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.013492 (-47.68%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, CHECK teve uma variação de R$ -0.050539 (-77.35%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.029901 (-66.89%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Checkmate. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de CHECK é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Preço < S2
|Abaixo de S2
|Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
**Estrutura de Mercado** O preço atual do CHECK_USDT no período de 4 horas é de 0,028248, operando abaixo do centro de 0,0288, com uma variação negativa de 1,1%. O valor encontra-se dentro da faixa de suporte formada por S2 (0,02829) e S1 (0,02849). Tanto a média móvel simples (MA) quanto a média móvel exponencial (EMA) apresentam configuração de compra, indicando que o preço está acima do sistema de médias. **Estado do Momentum** O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, com as linhas rápida e lenta apontando na mesma direção. O RSI permanece em uma zona neutra, sem que o momentum de curto prazo tenha atingido a região de sobrecompra. Além disso, o sistema de médias móveis de múltiplos períodos e os indicadores de tendência estão alinhados em direção ascendente. **Níveis Chave** Na parte superior, o nível R1 está posicionado em 0,029 (+2,7%), enquanto R2 se encontra em 0,0293 (+3,8%), formando uma banda de resistência próxima. Na parte inferior, S1 está em 0,02849 (+0,9%) e S2 em 0,02829 (+0,1%), estabelecendo níveis imediatos de suporte. O centro de 0,0288 (+1,9%) serve como referência para possíveis mudanças estruturais.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Checkmate pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Checkmate? Comprar CHECK é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Checkmate. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Checkmate (CHECK).
Possuir Checkmate permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
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The Checkmate Ecosystem is on a mission to cultivate a global movement of strategic and competitive thinkers. We support next-generation, community-owned games that inspire intellectual growth, creativity, and meaningful competition through blockchain technology. CHECK is the native currency of the Checkmate ecosystem. It offers various utilities within the ecosystem including but not limited to underpinning in-game economies, purchasing in-game assets such as cosmetics, and participating in governance activities.
Para uma compreensão mais aprofundada de Checkmate, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Checkmate.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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