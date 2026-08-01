Preço de Checkmate hoje

O preço ao vivo de Checkmate (CHECK) hoje é R$ 0.014807, com uma variação de 12.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CHECK para BRL é de R$ 0.014807 por CHECK.

Checkmate ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CHECK. Nas últimas 24 horas, CHECK foi negociado entre R$ 0.013759 (mínimo) e R$ 0.018381 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CHECK movimentou-se -1.53% na última hora e -22.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 113.54K.

Informações de mercado de Checkmate (CHECK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 113.54KR$ 113.54K R$ 113.54K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 14.81MR$ 14.81M R$ 14.81M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Checkmate é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 113.54K. A oferta em circulação de CHECK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 14.81M.