Preço de Palcoin Ventures hoje

O preço ao vivo de Palcoin Ventures (PALCOIN) hoje é R$ 0.01948, com uma variação de 12.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PALCOIN para BRL é de R$ 0.01948 por PALCOIN.

Palcoin Ventures ocupa atualmente a posição #4358 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 PALCOIN. Nas últimas 24 horas, PALCOIN foi negociado entre R$ 0.01839 (mínimo) e R$ 0.02761 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 243.98014219470827574, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.6275551426573697022.

No desempenho de curto prazo, PALCOIN movimentou-se +0.67% na última hora e -17.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.61K.

Informações de mercado de Palcoin Ventures (PALCOIN)

Classificação No.4358 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 1.61KR$ 1.61K R$ 1.61K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 4.87MR$ 4.87M R$ 4.87M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Fornecimento total 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Palcoin Ventures é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.61K. A oferta em circulação de PALCOIN é 0.00, com um fornecimento total de 250000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.87M.