Preço de Giggle Fund hoje

O preço ao vivo de Giggle Fund (GIGGLE) hoje é $ 148.3, com uma variação de 1.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GIGGLE para USD é de $ 148.3 por GIGGLE.

Giggle Fund ocupa atualmente a posição #249 em capitalização de mercado, totalizando $ 148.30M, com um fornecimento em circulação de 1.00M GIGGLE. Nas últimas 24 horas, GIGGLE foi negociado entre $ 113.24 (mínimo) e $ 160.08 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 281.147303020201, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.002154581463322289.

No desempenho de curto prazo, GIGGLE movimentou-se +0.50% na última hora e +39.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.15M.

Informações de mercado de Giggle Fund (GIGGLE)

Classificação No.249 Capitalização de mercado $ 148.30M$ 148.30M $ 148.30M Volume (24h) $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 148.30M$ 148.30M $ 148.30M Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento máximo 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Fornecimento total 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Giggle Fund é $ 148.30M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.15M. A oferta em circulação de GIGGLE é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 148.30M.