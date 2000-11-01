Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de Base Native por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Base Native. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
2
Solana
Solana
SOL
$ 76.23
+0.75%
-0.25%
+4.76%
$ 44.17B
$ 364.28K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07013
+0.60%
-2.37%
+1.85%
$ 11.99B
$ 100.37M
4
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
+0.04%
+0.05%
+0.03%
$ 10.58B
$ 55.87K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,547
+0.17%
-0.00%
-0.92%
$ 6.19B
$ 307.15M
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.742
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
7
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 590.80K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,875.27
0.00%
-0.00%
-1.14%
$ 4.51B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
+0.03%
$ 4.49B
$ 1.01M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004445
+0.52%
-1.43%
-4.53%
$ 2.60B
$ 158.48B
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.34
+0.54%
-1.87%
-2.36%
$ 1.36B
$ 1.66K
13
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7765
+0.62%
-2.33%
-5.16%
$ 1.31B
$ 977.30K
14
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.161
+0.28%
-3.36%
+4.15%
$ 1.19B
$ 92.02K
15
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002718
+1.50%
-4.84%
-2.97%
$ 1.12B
$ 71.34B
16
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.06B
$ 1.52M
17
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9734
-0.17%
-0.17%
+4.00%
$ 989.19M
$ 28.97K
18
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 60,609
+0.22%
--
-7.93%
$ 845.87M
$ 287.24
19
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,200.39
+0.14%
0.00%
-0.64%
$ 704.88M
$ 432.65K
20
GHO
GHO
GHO
$ 0.998453
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.92M
$ 16.20M
21
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,776
0.00%
-0.00%
-1.03%
$ 653.85M
$ 596.96K
22
VVV
VVV
VVV
$ 11.961
+1.56%
+0.73%
+3.44%
$ 558.42M
$ 6.38K
23
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
+0.42%
-0.75%
+4.17%
$ 509.50M
$ 207.36K
24
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 466.31M
$ 29.02M
25
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,420
+0.26%
-0.00%
-1.08%
$ 412.42M
$ 6.39K
26
Curve
Curve
CRV
$ 0.2608
+0.19%
-1.36%
+20.23%
$ 395.71M
$ 5.43M
27
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4125
+0.44%
-1.22%
-4.12%
$ 392.77M
$ 158.55K
28
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5984
+0.89%
+10.71%
+5.79%
$ 392.59M
$ 532.98K
29
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,139.52
+0.28%
0.00%
-0.67%
$ 352.01M
$ 4.93M
30
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.398
+0.29%
-6.11%
-5.54%
$ 332.14M
$ 1.15M
31
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3184
+1.43%
+0.47%
-3.56%
$ 297.36M
$ 346.60K
32
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.70157
-4.96%
+25.16%
+53.37%
$ 295.23M
$ 1.78M
33
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,509
+0.03%
-0.00%
-1.07%
$ 285.09M
$ 8.16M
34
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8173
+1.26%
-4.11%
-0.63%
$ 279.44M
$ 353.35K
35
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.6369
-1.32%
+57.50%
+162.19%
$ 261.14M
$ 1.88M
36
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.332
+0.76%
-1.04%
-1.48%
$ 227.09M
$ 161.80K
37
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998944
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 214.89M
$ 5.02M
38
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002265
+0.45%
-2.63%
-19.51%
$ 198.60M
$ 172.74B
39
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,121
+0.17%
-0.00%
-1.08%
$ 188.36M
$ 3.49K
40
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 185.40M
$ 4.32M
41
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.1496
+0.16%
-1.10%
-2.53%
$ 176.85M
$ 396.36K
42
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.64
-0.06%
-0.00%
+0.85%
$ 166.41M
$ 301.52K
43
Compound
Compound
COMP
$ 16.31
+1.62%
+0.18%
+0.55%
$ 163.40M
$ 3.39K
44
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.15017
+0.05%
+2.24%
+52.19%
$ 150.94M
$ 899.03K
45
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2702
+0.04%
+2.42%
-0.88%
$ 135.55M
$ 322.19K
46
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13167
+1.16%
-3.92%
+3.60%
$ 132.07M
$ 889.74K
47
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08326
+0.49%
-0.49%
-0.20%
$ 117.51M
$ 663.13K
48
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.3345
+0.18%
-0.95%
-6.48%
$ 114.47M
$ 287.72K
49
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1.009
+0.50%
-0.01%
-1.08%
$ 113.88M
$ 778.24K
50
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05955
+1.81%
-2.47%
+1.87%
$ 113.38M
$ 976.65K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Base Native e por que são populares?
Tokens de Base Native representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 452 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $195.02B.
Qual é o token de Base Native com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Base Native acompanhados na MEXC, CYS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 57.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Base Native existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 452 tokens de Base Native, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Base Native incluem USDC, SOL, DOGE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Base Native?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Base Native é de aproximadamente $195.02B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Base Native, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.