Análise técnica de Block Street (BSB) hoje A página de Análise de Block Street fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BSB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Block Street abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Block Street (BSB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.12765 -- -3.27% +8.64% -69.57%

Indicadores técnicos de Block Street

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Block Street em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 19 Neutro 4 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 1 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.12784 0.12778 R2 0.12778 0.12774 R1 0.12775 0.12772 PP 0.12769 0.12769 S1 0.12766 0.12765 S2 0.1276 0.12763 S3 0.12757 0.1276

Sinais de mercado Block Street Volume líquido atual de ordens em aberto -0.33M $2.99 M $3.31 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.32 M Vendas ativas de 3 dias $0.33 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.12M Compras ativas de 7 dias $3.61 M Vendas ativas de 7 dias $3.72 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Block Street Entrada líquida Preço de BSBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.13 2026-08-12 $0.08 M 0.13 2026-08-11 $0.02 M 0.13 2026-08-10 -$0.03 M 0.15 2026-08-09 -$0.19 M 0.15 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Block Street (BSB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Block Street. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BSB / USDT $0.12765 $0.12765 $0.12765 -0.89% 1.55M (USDT) Negociar