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Análise técnica de Block Street (BSB) hoje

Análise técnica de Block Street (BSB) hoje

A página de Análise de Block Street fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BSB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Block Street abaixo.

Variação de preço de Block Street (BSB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.12765---3.27%+8.64%-69.57%
Saiba mais sobre o preço de Block Street

Indicadores técnicos de Block Street

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Block Street em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 19
Neutro 4
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.12784
0.12778
R2
0.12778
0.12774
R1
0.12775
0.12772
PP
0.12769
0.12769
S1
0.12766
0.12765
S2
0.1276
0.12763
S3
0.12757
0.1276

Sinais de mercado Block Street

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.33M
$2.99 M
$3.31 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.32 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.33 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.12M
Compras ativas de 7 dias
$3.61 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.72 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Block Street

Entrada líquidaPreço de BSBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.13
2026-08-12$0.08 M0.13
2026-08-11$0.02 M0.13
2026-08-10-$0.03 M0.15
2026-08-09-$0.19 M0.15

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BSB/USDT
$0.12765
$0.12765$0.12765
-0.89%
1.55M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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