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Análise técnica de BounceBit (BB) hoje

Análise técnica de BounceBit (BB) hoje

A página de Análise de BounceBit fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BounceBit abaixo.

Variação de preço de BounceBit (BB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01171---14.53%-36.12%-66.96%
Saiba mais sobre o preço de BounceBit

Indicadores técnicos de BounceBit

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BounceBit em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 4
Compra 10
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 2Compra 2
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0117
0.0117
R2
0.0117
0.0117
R1
0.0117
0.0117
PP
0.0117
0.0117
S1
0.0117
0.0117
S2
0.0117
0.0117
S3
0.0117
0.0117

Sinais de mercado BounceBit

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.46M
$6.15 M
$6.61 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.31 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.30 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.88 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.86 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BounceBit

Entrada líquidaPreço de BBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.06 M0.01
2026-08-12-$0.16 M0.01
2026-08-11-$0.16 M0.01
2026-08-10$0.14 M0.01
2026-08-09-$0.26 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BB/USDT
$0.01171
$0.01171$0.01171
-2.65%
22.21M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BB
BB
USD
USD

1 BB = 0.01171 USD