Análise técnica de BounceBit (BB) hoje A página de Análise de BounceBit fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BounceBit abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BounceBit (BB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01171 -- -14.53% -36.12% -66.96%

Indicadores técnicos de BounceBit

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BounceBit em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 4 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 2 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0117 0.0117 R2 0.0117 0.0117 R1 0.0117 0.0117 PP 0.0117 0.0117 S1 0.0117 0.0117 S2 0.0117 0.0117 S3 0.0117 0.0117

Sinais de mercado BounceBit Volume líquido atual de ordens em aberto -0.46M $6.15 M $6.61 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.31 M Vendas ativas de 3 dias $0.30 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.88 M Vendas ativas de 7 dias $0.86 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BounceBit Entrada líquida Preço de BBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.06 M 0.01 2026-08-12 -$0.16 M 0.01 2026-08-11 -$0.16 M 0.01 2026-08-10 $0.14 M 0.01 2026-08-09 -$0.26 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BounceBit (BB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BounceBit. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BB / USDT $0.01171 $0.01171 $0.01171 -2.65% 22.21M (USDT) Negociar