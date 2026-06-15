AIMX pris i dag

Sanntids AIMX (AIMX) pris i dag er $ 0.00016893, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende AIMX til USD konverteringssats er $ 0.00016893 per AIMX.

AIMX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 66,672, med en sirkulerende forsyning på 394.67M AIMX. I løpet av de siste 24 timene AIMX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02766477, mens tidenes laveste notering var $ 0.00013485.

Kortsiktig har AIMX beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.24% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 168.71.

AIMX (AIMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.67K$ 66.67K $ 66.67K Volum (24 timer) $ 168.71$ 168.71 $ 168.71 Fullt utvannet markedsverdi $ 99.33K$ 99.33K $ 99.33K Opplagsforsyning 394.67M 394.67M 394.67M Total forsyning 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AIMX er $ 66.67K, med et 24-timers handelsvolum på $ 168.71. Den sirkulerende forsyningen på AIMX er 394.67M, med en total tilgang på 588000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 99.33K.