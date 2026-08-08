Seeker (SKR) 本日のテクニカル分析 Seeker 分析ページでは、AIによって生成された SKR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Seeker の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Seeker (SKR) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.007651 -- +13.02% -20.68% -55.83%

Seeker テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Seeker の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 8 購入 13 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 3 購入 11 テクニカル指標 : 売却 売却 5 中立 5 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.00765 0.00764 R2 0.00764 0.00764 R1 0.00764 0.00764 PP 0.00763 0.00763 S1 0.00763 0.00763 S2 0.00762 0.00763 S3 0.00762 0.00762

Seeker 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.32M $2.35 M $2.67 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.13 M 3日間のアクティブ売却額 $0.15 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.03M 7日間のアクティブ購入額 $1.14 M 7日間のアクティブ売却額 $1.17 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Seeker 資本フロー 純流入 SKRUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.02 M 0.01 2026-08-07 $0.01 M 0.01 2026-08-06 $0.08 M 0.01 2026-08-05 $0.23 M 0.01 2026-08-04 $0.21 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Seeker (SKR) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Seeker ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 SKR / USDT $0.007651 $0.007651 $0.007651 +1.40% 7.57M (USDT) 取 引