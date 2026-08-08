暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Seeker のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Seeker のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

SKR についての詳細

SKR 価格情報

SKR とは

SKR 公式ウェブサイト

SKR トケノミクス

SKR 価格予測

SKR 履歴

SKR 購入ガイド

SKR から法定通貨への変換

SKR 現物

SKR USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Seeker (SKR) 本日のテクニカル分析

Seeker (SKR) 本日のテクニカル分析

Seeker 分析ページでは、AIによって生成された SKR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Seeker の分析内容について詳しくご覧ください。

Seeker (SKR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.007651--+13.02%-20.68%-55.83%
Seeker 価格について詳しく知る

Seeker テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Seeker の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 8
購入 13
移動平均:強い買い売却 0中立 3購入 11
テクニカル指標:売却売却 5中立 5購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00765
0.00764
R2
0.00764
0.00764
R1
0.00764
0.00764
PP
0.00763
0.00763
S1
0.00763
0.00763
S2
0.00762
0.00763
S3
0.00762
0.00762

Seeker 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.32M
$2.35 M
$2.67 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.13 M
3日間のアクティブ売却額
$0.15 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.03M
7日間のアクティブ購入額
$1.14 M
7日間のアクティブ売却額
$1.17 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Seeker 資本フロー

純流入SKRUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M0.01
2026-08-07$0.01 M0.01
2026-08-06$0.08 M0.01
2026-08-05$0.23 M0.01
2026-08-04$0.21 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Seeker についてさらに詳しく知る

MEXCの Seeker (SKR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Seeker ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SKR/USDT
$0.007651
$0.007651$0.007651
+1.40%
7.57M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

SKR から USD の計算機

金額

SKR
SKR
USD
USD

1 SKR = 0.007651 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック