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Safe Token (SAFE) 本日のテクニカル分析

Safe Token (SAFE) 本日のテクニカル分析

Safe Token 分析ページでは、AIによって生成された SAFE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Safe Token の分析内容について詳しくご覧ください。

Safe Token (SAFE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0934--+8.98%-12.96%-41.52%
Safe Token 価格について詳しく知る

Safe Token テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Safe Token の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 1
購入 16
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.09321
0.09319
R2
0.09319
0.09317
R1
0.09318
0.09317
PP
0.09316
0.09316
S1
0.09315
0.09314
S2
0.09313
0.09314
S3
0.09312
0.09313

Safe Token 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.33M
$2.18 M
$2.51 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.11 M
3日間のアクティブ売却額
$0.12 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.15 M
7日間のアクティブ売却額
$0.17 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Safe Token 資本フロー

純流入SAFEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.03 M0.09
2026-08-07-$0.02 M0.09
2026-08-06-$0.02 M0.09
2026-08-05$0.01 M0.09
2026-08-04$0.01 M0.08

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Safe Token (SAFE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Safe Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
SAFE/USDT
$0.0934
$0.0934$0.0934
0.00%
58.94K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

SAFE から USD の計算機

金額

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0.0934 USD

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