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Renzo (REZ) 本日のテクニカル分析

Renzo (REZ) 本日のテクニカル分析

Renzo 分析ページでは、AIによって生成された REZ の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Renzo の分析内容について詳しくご覧ください。

Renzo (REZ) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.002722--+4.01%+1.30%-61.59%
Renzo 価格について詳しく知る

Renzo テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Renzo の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 1
中立 6
購入 19
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 1中立 6購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.002722
0.002721
R2
0.002721
0.00272
R1
0.00272
0.002719
PP
0.002719
0.002719
S1
0.002718
0.002718
S2
0.002717
0.002717
S3
0.002716
0.002717

Renzo 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.04M
$1.35 M
$1.38 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.10 M
3日間のアクティブ売却額
$0.09 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$0.25 M
7日間のアクティブ売却額
$0.22 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Renzo 資本フロー

純流入REZUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.00
2026-08-07$0.01 M0.00
2026-08-06-$0.03 M0.00
2026-08-05-$0.04 M0.00
2026-08-04-$0.05 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Renzo (REZ) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Renzo ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
REZ/USDT
$0.002722
$0.002722$0.002722
+0.40%
21.29M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

REZ
REZ
USD
USD

1 REZ = 0.002722 USD

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