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Kamino (KMNO) 本日のテクニカル分析

Kamino (KMNO) 本日のテクニカル分析

Kamino 分析ページでは、AIによって生成された KMNO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kamino の分析内容について詳しくご覧ください。

Kamino (KMNO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01825---0.66%-9.39%-26.51%
Kamino 価格について詳しく知る

Kamino テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kamino の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 19
中立 2
購入 5
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 5中立 2購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01824
0.01823
R2
0.01823
0.01822
R1
0.01822
0.01821
PP
0.01821
0.01821
S1
0.0182
0.0182
S2
0.01819
0.01819
S3
0.01818
0.01819

Kamino 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.54M
$3.45 M
$3.98 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$1.69 M
3日間のアクティブ売却額
$1.70 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$1.76 M
7日間のアクティブ売却額
$1.77 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Kamino 資本フロー

純流入KMNOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.02 M0.02
2026-08-07$0.68 M0.02
2026-08-06$0.10 M0.02
2026-08-05-$0.05 M0.02
2026-08-04$0.04 M0.02

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Kamino (KMNO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Kamino ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
KMNO/USDT
$0.01825
$0.01825$0.01825
-5.34%
4.10M (USDT)
KMNO/USDC
$0.01826
$0.01826$0.01826
-5.38%
2.88M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

KMNO
KMNO
USD
USD

1 KMNO = 0.01824 USD

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