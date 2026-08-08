Kamino (KMNO) 本日のテクニカル分析 Kamino 分析ページでは、AIによって生成された KMNO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kamino の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Kamino (KMNO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01825 -- -0.66% -9.39% -26.51%

Kamino テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kamino の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 19 中立 2 購入 5 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 2 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01824 0.01823 R2 0.01823 0.01822 R1 0.01822 0.01821 PP 0.01821 0.01821 S1 0.0182 0.0182 S2 0.01819 0.01819 S3 0.01818 0.01819

Kamino 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.54M $3.45 M $3.98 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $1.69 M 3日間のアクティブ売却額 $1.70 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $1.76 M 7日間のアクティブ売却額 $1.77 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Kamino 資本フロー 純流入 KMNOUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.02 M 0.02 2026-08-07 $0.68 M 0.02 2026-08-06 $0.10 M 0.02 2026-08-05 -$0.05 M 0.02 2026-08-04 $0.04 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Kamino (KMNO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Kamino ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 KMNO / USDT $0.01825 $0.01825 $0.01825 -5.34% 4.10M (USDT) 取 引 KMNO / USDC $0.01826 $0.01826 $0.01826 -5.38% 2.88M (USDT) 取 引