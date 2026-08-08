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FIGHT (FIGHT) 本日のテクニカル分析

FIGHT (FIGHT) 本日のテクニカル分析

FIGHT 分析ページでは、AIによって生成された FIGHT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で FIGHT の分析内容について詳しくご覧ください。

FIGHT (FIGHT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.00338---13.09%+12.66%-28.36%
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FIGHT テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる FIGHT の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 6
購入 12
移動平均:中立売却 7中立 2購入 5
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 4購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.003396
0.003393
R2
0.003393
0.003391
R1
0.003391
0.00339
PP
0.003388
0.003388
S1
0.003386
0.003386
S2
0.003383
0.003385
S3
0.003381
0.003383

FIGHT 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.28M
$1.56 M
$1.84 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.17 M
3日間のアクティブ売却額
$0.15 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.70 M
7日間のアクティブ売却額
$0.68 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

FIGHT 資本フロー

純流入FIGHTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M0.00
2026-08-07$0.02 M0.00
2026-08-06-$0.03 M0.00
2026-08-05$0.04 M0.00
2026-08-04$0.00 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FIGHT/USDT
$0.003383
$0.003383$0.003383
-6.56%
33.57M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

FIGHT
FIGHT
USD
USD

1 FIGHT = 0.00338 USD

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