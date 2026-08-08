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Block Street (BSB) 本日のテクニカル分析

Block Street (BSB) 本日のテクニカル分析

Block Street 分析ページでは、AIによって生成された BSB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Block Street の分析内容について詳しくご覧ください。

Block Street (BSB) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.15033--+26.29%+2.09%-72.58%
Block Street 価格について詳しく知る

Block Street テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Block Street の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 2
購入 8
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:購入売却 4中立 2購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.15083
0.15066
R2
0.15066
0.15056
R1
0.15057
0.1505
PP
0.1504
0.1504
S1
0.15031
0.1503
S2
0.15014
0.15024
S3
0.15005
0.15014

Block Street 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.39M
$2.62 M
$3.01 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.04M
3日間のアクティブ購入額
$3.00 M
3日間のアクティブ売却額
$3.04 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.05M
7日間のアクティブ購入額
$3.70 M
7日間のアクティブ売却額
$3.75 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Block Street 資本フロー

純流入BSBUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.21 M0.15
2026-08-07$0.92 M0.17
2026-08-06$0.08 M0.15
2026-08-05-$0.01 M0.13
2026-08-04-$0.11 M0.14

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Block Street (BSB) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Block Street ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BSB/USDT
$0.15056
$0.15056$0.15056
-10.48%
6.59M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BSB
BSB
USD
USD

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