BounceBit (BB) 本日のテクニカル分析 BounceBit 分析ページでは、AIによって生成された BB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で BounceBit の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

BounceBit (BB) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01371 -- -8.42% -26.49% -59.62%

BounceBit テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる BounceBit の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 9 購入 7 移動平均 : 売却 売却 8 中立 2 購入 4 テクニカル指標 : 中立 売却 2 中立 7 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0137 0.0137 R2 0.0137 0.01369 R1 0.01369 0.01369 PP 0.01369 0.01369 S1 0.01368 0.01368 S2 0.01368 0.01368 S3 0.01367 0.01368

BounceBit 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.46M $6.28 M $6.74 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.03M 3日間のアクティブ購入額 $0.26 M 3日間のアクティブ売却額 $0.23 M 7日間のアクティブ売買差額 0.06M 7日間のアクティブ購入額 $0.59 M 7日間のアクティブ売却額 $0.53 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 BounceBit 資本フロー 純流入 BBUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.10 M 0.01 2026-08-07 -$0.02 M 0.01 2026-08-06 -$0.07 M 0.01 2026-08-05 -$0.02 M 0.01 2026-08-04 -$0.08 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの BounceBit (BB) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、BounceBit ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 BB / USDT $0.01371 $0.01371 $0.01371 -2.13% 12.62M (USDT) 取 引