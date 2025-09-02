Više o NMR

NMR Informacije o cijeni

NMR Bijela knjiga

NMR Službena web stranica

NMR Tokenomija

NMR Prognoza cijena

NMR Povijest

Vodič za kupnju NMR

Konverter NMR u fiducijarnu valutu

NMR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Numeraire Logotip

Numeraire Cijena(NMR)

1 NMR u USD cijena uživo:

$13.782
$13.782$13.782
+0.13%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Numeraire (NMR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:11:46 (UTC+8)

Numeraire (NMR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 13.324
$ 13.324$ 13.324
24-satna najniža cijena
$ 14.771
$ 14.771$ 14.771
24-satna najviša cijena

$ 13.324
$ 13.324$ 13.324

$ 14.771
$ 14.771$ 14.771

$ 168.48800659179688
$ 168.48800659179688$ 168.48800659179688

$ 1.92766
$ 1.92766$ 1.92766

+1.13%

+0.13%

+71.02%

+71.02%

Numeraire (NMR) cijena u stvarnom vremenu je $ 13.774. Tijekom protekla 24 sata, NMRtrgovalo je između najniže cijene $ 13.324 i najviše cijene $ 14.771, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NMR je $ 168.48800659179688, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.92766.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NMR se promijenio za +1.13% u posljednjih sat vremena, +0.13% u posljednjih 24 sata i +71.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Numeraire (NMR)

No.342

$ 103.78M
$ 103.78M$ 103.78M

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

$ 151.51M
$ 151.51M$ 151.51M

7.53M
7.53M 7.53M

11,000,000
11,000,000 11,000,000

10,664,816.38938358
10,664,816.38938358 10,664,816.38938358

68.49%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Numeraire je $ 103.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.27M. Količina u optjecaju NMR je 7.53M, s ukupnom količinom od 10664816.38938358. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 151.51M.

Numeraire (NMR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Numeraire za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01789+0.13%
30 dana$ +5.753+71.72%
60 dana$ +6.249+83.04%
90 dana$ +5.565+67.79%
Numeraire promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NMR od $ +0.01789 (+0.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Numeraire 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +5.753 (+71.72%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Numeraire 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NMR od $ +6.249 (+83.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Numeraire 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +5.565 (+67.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Numeraire (NMR)?

Pogledajte Numeraire stranicu Povijest cijena sada.

Što je Numeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Numeraire ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NMR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Numeraire na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Numeraire učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Numeraire Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Numeraire (NMR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Numeraire (NMR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Numeraire.

Provjerite Numeraire predviđanje cijene sada!

Numeraire (NMR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Numeraire (NMR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NMR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Numeraire (NMR)

Tražiš kako kupiti Numeraire? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Numeraire na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NMR u lokalnim valutama

1 Numeraire(NMR) u VND
362,462.81
1 Numeraire(NMR) u AUD
A$20.93648
1 Numeraire(NMR) u GBP
10.05502
1 Numeraire(NMR) u EUR
11.7079
1 Numeraire(NMR) u USD
$13.774
1 Numeraire(NMR) u MYR
RM58.12628
1 Numeraire(NMR) u TRY
566.8001
1 Numeraire(NMR) u JPY
¥2,024.778
1 Numeraire(NMR) u ARS
ARS$18,972.44534
1 Numeraire(NMR) u RUB
1,109.77118
1 Numeraire(NMR) u INR
1,213.76488
1 Numeraire(NMR) u IDR
Rp225,803.24256
1 Numeraire(NMR) u KRW
19,183.7385
1 Numeraire(NMR) u PHP
788.28602
1 Numeraire(NMR) u EGP
￡E.668.45222
1 Numeraire(NMR) u BRL
R$74.79282
1 Numeraire(NMR) u CAD
C$18.87038
1 Numeraire(NMR) u BDT
1,676.9845
1 Numeraire(NMR) u NGN
21,125.73476
1 Numeraire(NMR) u COP
$55,317.21044
1 Numeraire(NMR) u ZAR
R.242.56014
1 Numeraire(NMR) u UAH
570.9323
1 Numeraire(NMR) u VES
Bs2,011.004
1 Numeraire(NMR) u CLP
$13,333.232
1 Numeraire(NMR) u PKR
Rs3,909.61216
1 Numeraire(NMR) u KZT
7,429.28238
1 Numeraire(NMR) u THB
฿444.34924
1 Numeraire(NMR) u TWD
NT$422.1731
1 Numeraire(NMR) u AED
د.إ50.55058
1 Numeraire(NMR) u CHF
Fr11.0192
1 Numeraire(NMR) u HKD
HK$107.29946
1 Numeraire(NMR) u AMD
֏5,269.2437
1 Numeraire(NMR) u MAD
.د.م123.966
1 Numeraire(NMR) u MXN
$256.8851
1 Numeraire(NMR) u SAR
ريال51.6525
1 Numeraire(NMR) u PLN
50.13736
1 Numeraire(NMR) u RON
лв59.64142
1 Numeraire(NMR) u SEK
kr129.33786
1 Numeraire(NMR) u BGN
лв23.00258
1 Numeraire(NMR) u HUF
Ft4,651.75528
1 Numeraire(NMR) u CZK
287.32564
1 Numeraire(NMR) u KWD
د.ك4.20107
1 Numeraire(NMR) u ILS
46.1429
1 Numeraire(NMR) u AOA
Kz12,555.96518
1 Numeraire(NMR) u BHD
.د.ب5.192798
1 Numeraire(NMR) u BMD
$13.774
1 Numeraire(NMR) u DKK
kr87.74038
1 Numeraire(NMR) u HNL
L361.01654
1 Numeraire(NMR) u MUR
630.8492
1 Numeraire(NMR) u NAD
$242.4224
1 Numeraire(NMR) u NOK
kr137.60226
1 Numeraire(NMR) u NZD
$23.27806
1 Numeraire(NMR) u PAB
B/.13.774
1 Numeraire(NMR) u PGK
K58.26402
1 Numeraire(NMR) u QAR
ر.ق50.2751
1 Numeraire(NMR) u RSD
дин.1,379.05288

Numeraire Resurs

Za dublje razumijevanje Numeraire, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Numeraire web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Numeraire

Koliko Numeraire (NMR) vrijedi danas?
Cijena NMR uživo u USD je 13.774 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NMR u USD?
Trenutačna cijena NMR u USD je $ 13.774. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Numeraire?
Tržišna kapitalizacija za NMR je $ 103.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NMR?
Količina u optjecaju za NMR je 7.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NMR?
NMR je postigao ATH cijenu od 168.48800659179688 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NMR?
NMR je vidio ATL cijenu od 1.92766 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NMR?
24-satni obujam trgovanja za NMR je $ 3.27M USD.
Hoće li NMR još narasti ove godine?
NMR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NMR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:11:46 (UTC+8)

Numeraire (NMR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NMR u USD kalkulator

Iznos

NMR
NMR
USD
USD

1 NMR = 13.774 USD

Trgujte NMR

NMRUSDT
$13.782
$13.782$13.782
+0.09%
NMRETH
$0.003188
$0.003188$0.003188
+0.94%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine