GEODNET Logotip

GEODNET Cijena(GEOD)

1 GEOD u USD cijena uživo:

$0.1457
$0.1457$0.1457
+3.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GEODNET (GEOD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:41:33 (UTC+8)

GEODNET (GEOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1382
$ 0.1382$ 0.1382
24-satna najniža cijena
$ 0.1476
$ 0.1476$ 0.1476
24-satna najviša cijena

$ 0.1382
$ 0.1382$ 0.1382

$ 0.1476
$ 0.1476$ 0.1476

$ 0.374641892980259
$ 0.374641892980259$ 0.374641892980259

$ 0.008935486253898114
$ 0.008935486253898114$ 0.008935486253898114

-1.09%

+3.99%

+1.18%

+1.18%

GEODNET (GEOD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1457. Tijekom protekla 24 sata, GEODtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1382 i najviše cijene $ 0.1476, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GEOD je $ 0.374641892980259, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008935486253898114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GEOD se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, +3.99% u posljednjih 24 sata i +1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GEODNET (GEOD)

No.605

$ 46.21M
$ 46.21M$ 46.21M

$ 75.31K
$ 75.31K$ 75.31K

$ 144.14M
$ 144.14M$ 144.14M

317.16M
317.16M 317.16M

989,289,568
989,289,568 989,289,568

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija GEODNET je $ 46.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 75.31K. Količina u optjecaju GEOD je 317.16M, s ukupnom količinom od 989289568. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 144.14M.

GEODNET (GEOD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena GEODNET za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00559+3.99%
30 dana$ -0.0006-0.42%
60 dana$ -0.0191-11.59%
90 dana$ -0.0436-23.04%
GEODNET promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GEOD od $ +0.00559 (+3.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

GEODNET 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0006 (-0.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

GEODNET 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GEOD od $ -0.0191 (-11.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

GEODNET 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0436 (-23.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena GEODNET (GEOD)?

Pogledajte GEODNET stranicu Povijest cijena sada.

Što je GEODNET (GEOD)

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

GEODNET dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje GEODNET ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GEOD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o GEODNET na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje GEODNET učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

GEODNET Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GEODNET (GEOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GEODNET (GEOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GEODNET.

Provjerite GEODNET predviđanje cijene sada!

GEODNET (GEOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GEODNET (GEOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GEOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti GEODNET (GEOD)

Tražiš kako kupiti GEODNET? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti GEODNET na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GEOD u lokalnim valutama

1 GEODNET(GEOD) u VND
3,834.0955
1 GEODNET(GEOD) u AUD
A$0.221464
1 GEODNET(GEOD) u GBP
0.106361
1 GEODNET(GEOD) u EUR
0.123845
1 GEODNET(GEOD) u USD
$0.1457
1 GEODNET(GEOD) u MYR
RM0.614854
1 GEODNET(GEOD) u TRY
5.991184
1 GEODNET(GEOD) u JPY
¥21.4179
1 GEODNET(GEOD) u ARS
ARS$200.688637
1 GEODNET(GEOD) u RUB
11.739049
1 GEODNET(GEOD) u INR
12.8216
1 GEODNET(GEOD) u IDR
Rp2,388.524208
1 GEODNET(GEOD) u KRW
202.923675
1 GEODNET(GEOD) u PHP
8.322384
1 GEODNET(GEOD) u EGP
￡E.7.069364
1 GEODNET(GEOD) u BRL
R$0.791151
1 GEODNET(GEOD) u CAD
C$0.199609
1 GEODNET(GEOD) u BDT
17.706921
1 GEODNET(GEOD) u NGN
222.782585
1 GEODNET(GEOD) u COP
$585.139942
1 GEODNET(GEOD) u ZAR
R.2.56432
1 GEODNET(GEOD) u UAH
6.027609
1 GEODNET(GEOD) u VES
Bs21.2722
1 GEODNET(GEOD) u CLP
$141.329
1 GEODNET(GEOD) u PKR
Rs41.285552
1 GEODNET(GEOD) u KZT
78.417197
1 GEODNET(GEOD) u THB
฿4.70611
1 GEODNET(GEOD) u TWD
NT$4.461334
1 GEODNET(GEOD) u AED
د.إ0.534719
1 GEODNET(GEOD) u CHF
Fr0.11656
1 GEODNET(GEOD) u HKD
HK$1.135003
1 GEODNET(GEOD) u AMD
֏55.695282
1 GEODNET(GEOD) u MAD
.د.م1.308386
1 GEODNET(GEOD) u MXN
$2.714391
1 GEODNET(GEOD) u SAR
ريال0.546375
1 GEODNET(GEOD) u PLN
0.530348
1 GEODNET(GEOD) u RON
лв0.630881
1 GEODNET(GEOD) u SEK
kr1.368123
1 GEODNET(GEOD) u BGN
лв0.243319
1 GEODNET(GEOD) u HUF
Ft49.172293
1 GEODNET(GEOD) u CZK
3.037845
1 GEODNET(GEOD) u KWD
د.ك0.0444385
1 GEODNET(GEOD) u ILS
0.488095
1 GEODNET(GEOD) u AOA
Kz132.815749
1 GEODNET(GEOD) u BHD
.د.ب0.0547832
1 GEODNET(GEOD) u BMD
$0.1457
1 GEODNET(GEOD) u DKK
kr0.928109
1 GEODNET(GEOD) u HNL
L3.811512
1 GEODNET(GEOD) u MUR
6.67306
1 GEODNET(GEOD) u NAD
$2.558492
1 GEODNET(GEOD) u NOK
kr1.457
1 GEODNET(GEOD) u NZD
$0.246233
1 GEODNET(GEOD) u PAB
B/.0.1457
1 GEODNET(GEOD) u PGK
K0.616311
1 GEODNET(GEOD) u QAR
ر.ق0.530348
1 GEODNET(GEOD) u RSD
дин.14.581656

GEODNET Resurs

Za dublje razumijevanje GEODNET, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena GEODNET web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GEODNET

Koliko GEODNET (GEOD) vrijedi danas?
Cijena GEOD uživo u USD je 0.1457 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GEOD u USD?
Trenutačna cijena GEOD u USD je $ 0.1457. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GEODNET?
Tržišna kapitalizacija za GEOD je $ 46.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GEOD?
Količina u optjecaju za GEOD je 317.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GEOD?
GEOD je postigao ATH cijenu od 0.374641892980259 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GEOD?
GEOD je vidio ATL cijenu od 0.008935486253898114 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GEOD?
24-satni obujam trgovanja za GEOD je $ 75.31K USD.
Hoće li GEOD još narasti ove godine?
GEOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GEOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:41:33 (UTC+8)

