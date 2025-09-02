Više o AAVE

AAVE Informacije o cijeni

AAVE Bijela knjiga

AAVE Službena web stranica

AAVE Tokenomija

AAVE Prognoza cijena

AAVE Povijest

Vodič za kupnju AAVE

Konverter AAVE u fiducijarnu valutu

AAVE Spot trgovanje

AAVE USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AaveToken Logotip

AaveToken Cijena(AAVE)

1 AAVE u USD cijena uživo:

$302.93
$302.93$302.93
-1.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AaveToken (AAVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:53:05 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 301.04
$ 301.04$ 301.04
24-satna najniža cijena
$ 321.36
$ 321.36$ 321.36
24-satna najviša cijena

$ 301.04
$ 301.04$ 301.04

$ 321.36
$ 321.36$ 321.36

$ 666.86497857
$ 666.86497857$ 666.86497857

$ 0
$ 0$ 0

-1.38%

-1.30%

-3.03%

-3.03%

AaveToken (AAVE) cijena u stvarnom vremenu je $ 303. Tijekom protekla 24 sata, AAVEtrgovalo je između najniže cijene $ 301.04 i najviše cijene $ 321.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAVE je $ 666.86497857, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAVE se promijenio za -1.38% u posljednjih sat vremena, -1.30% u posljednjih 24 sata i -3.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AaveToken (AAVE)

No.29

$ 4.61B
$ 4.61B$ 4.61B

$ 7.77M
$ 7.77M$ 7.77M

$ 4.85B
$ 4.85B$ 4.85B

15.22M
15.22M 15.22M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.12%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija AaveToken je $ 4.61B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.77M. Količina u optjecaju AAVE je 15.22M, s ukupnom količinom od 16000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.85B.

AaveToken (AAVE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AaveToken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -3.99-1.30%
30 dana$ +51.88+20.65%
60 dana$ +23.64+8.46%
90 dana$ +36.57+13.72%
AaveToken promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AAVE od $ -3.99 (-1.30%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AaveToken 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +51.88 (+20.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AaveToken 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AAVE od $ +23.64 (+8.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AaveToken 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +36.57 (+13.72%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AaveToken (AAVE)?

Pogledajte AaveToken stranicu Povijest cijena sada.

Što je AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

AaveToken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AaveToken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AAVE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AaveToken na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AaveToken učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AaveToken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AaveToken (AAVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AaveToken (AAVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AaveToken.

Provjerite AaveToken predviđanje cijene sada!

AaveToken (AAVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AaveToken (AAVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AAVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AaveToken (AAVE)

Tražiš kako kupiti AaveToken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AaveToken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AAVE u lokalnim valutama

1 AaveToken(AAVE) u VND
7,973,445
1 AaveToken(AAVE) u AUD
A$460.56
1 AaveToken(AAVE) u GBP
221.19
1 AaveToken(AAVE) u EUR
257.55
1 AaveToken(AAVE) u USD
$303
1 AaveToken(AAVE) u MYR
RM1,278.66
1 AaveToken(AAVE) u TRY
12,456.33
1 AaveToken(AAVE) u JPY
¥44,541
1 AaveToken(AAVE) u ARS
ARS$417,355.23
1 AaveToken(AAVE) u RUB
24,412.71
1 AaveToken(AAVE) u INR
26,664
1 AaveToken(AAVE) u IDR
Rp4,967,212.32
1 AaveToken(AAVE) u KRW
422,003.25
1 AaveToken(AAVE) u PHP
17,295.24
1 AaveToken(AAVE) u EGP
￡E.14,704.59
1 AaveToken(AAVE) u BRL
R$1,645.29
1 AaveToken(AAVE) u CAD
C$415.11
1 AaveToken(AAVE) u BDT
36,823.59
1 AaveToken(AAVE) u NGN
464,011.17
1 AaveToken(AAVE) u COP
$1,216,866.18
1 AaveToken(AAVE) u ZAR
R.5,335.83
1 AaveToken(AAVE) u UAH
12,535.11
1 AaveToken(AAVE) u VES
Bs44,238
1 AaveToken(AAVE) u CLP
$293,001
1 AaveToken(AAVE) u PKR
Rs85,858.08
1 AaveToken(AAVE) u KZT
163,077.63
1 AaveToken(AAVE) u THB
฿9,789.93
1 AaveToken(AAVE) u TWD
NT$9,277.86
1 AaveToken(AAVE) u AED
د.إ1,112.01
1 AaveToken(AAVE) u CHF
Fr242.4
1 AaveToken(AAVE) u HKD
HK$2,360.37
1 AaveToken(AAVE) u AMD
֏115,691.46
1 AaveToken(AAVE) u MAD
.د.م2,720.94
1 AaveToken(AAVE) u MXN
$5,647.92
1 AaveToken(AAVE) u SAR
ريال1,136.25
1 AaveToken(AAVE) u PLN
1,099.89
1 AaveToken(AAVE) u RON
лв1,311.99
1 AaveToken(AAVE) u SEK
kr2,845.17
1 AaveToken(AAVE) u BGN
лв502.98
1 AaveToken(AAVE) u HUF
Ft102,259.47
1 AaveToken(AAVE) u CZK
6,317.55
1 AaveToken(AAVE) u KWD
د.ك92.415
1 AaveToken(AAVE) u ILS
1,015.05
1 AaveToken(AAVE) u AOA
Kz276,205.71
1 AaveToken(AAVE) u BHD
.د.ب113.928
1 AaveToken(AAVE) u BMD
$303
1 AaveToken(AAVE) u DKK
kr1,930.11
1 AaveToken(AAVE) u HNL
L7,926.48
1 AaveToken(AAVE) u MUR
13,877.4
1 AaveToken(AAVE) u NAD
$5,320.68
1 AaveToken(AAVE) u NOK
kr3,026.97
1 AaveToken(AAVE) u NZD
$512.07
1 AaveToken(AAVE) u PAB
B/.303
1 AaveToken(AAVE) u PGK
K1,281.69
1 AaveToken(AAVE) u QAR
ر.ق1,102.92
1 AaveToken(AAVE) u RSD
дин.30,312.12

AaveToken Resurs

Za dublje razumijevanje AaveToken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AaveToken web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AaveToken

Koliko AaveToken (AAVE) vrijedi danas?
Cijena AAVE uživo u USD je 303 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AAVE u USD?
Trenutačna cijena AAVE u USD je $ 303. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AaveToken?
Tržišna kapitalizacija za AAVE je $ 4.61B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AAVE?
Količina u optjecaju za AAVE je 15.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AAVE?
AAVE je postigao ATH cijenu od 666.86497857 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AAVE?
AAVE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AAVE?
24-satni obujam trgovanja za AAVE je $ 7.77M USD.
Hoće li AAVE još narasti ove godine?
AAVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AAVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:53:05 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AAVE u USD kalkulator

Iznos

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 303 USD

Trgujte AAVE

AAVEUSDT
$302.93
$302.93$302.93
-1.30%
AAVEUSDC
$302.9998
$302.9998$302.9998
-1.17%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine