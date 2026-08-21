Get Shit Done מחיר היום

מחיר Get Shit Done (GSD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GSD ל USD הוא $ 0 לכל GSD.

Get Shit Done כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,939, עם היצע במחזור של 999.93M GSD. ב‑24 השעות האחרונות, GSD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00884348, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GSD נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +21.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Get Shit Done (GSD) מידע שוק

שווי שוק $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,929,636.9394141 999,929,636.9394141 999,929,636.9394141

שווי השוק הנוכחי של Get Shit Done הוא $ 51.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GSD הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999929636.9394141. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.94K.