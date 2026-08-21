Derive מחיר היום

מחיר Derive (DRV) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.09813, עם שינוי של 0.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRV ל ILS הוא ₪ 0.09813 לכל DRV.

Derive כרגע מדורג במקום #268 לפי שווי שוק של ₪ 72.37M, עם היצע במחזור של 737.53M DRV. ב‑24 השעות האחרונות, DRV סחר בין ₪ 0.09585 (נמוך) ל ₪ 0.10145 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.67387396914965981, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0365379517288770816.

ביצועים לטווח קצר, DRV נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו +3.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 58.42K.

Derive (DRV) מידע שוק

דירוג No.268 שווי שוק ₪ 72.37M₪ 72.37M ₪ 72.37M נפח (24 שעות) ₪ 58.42K₪ 58.42K ₪ 58.42K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 147.20M₪ 147.20M ₪ 147.20M אספקת מחזור 737.53M 737.53M 737.53M מקסימום היצע 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 אספקה כוללת 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 שיעור מחזור 49.16% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Derive הוא ₪ 72.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 58.42K. ההיצע במחזור של DRV הוא 737.53M, עם היצע כולל של 1500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 147.20M.