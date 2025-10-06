Swarm Network מחיר היום

מחיר Swarm Network (TRUTH) בזמן אמת היום הוא $ 0.03425, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRUTH ל USD הוא $ 0.03425 לכל TRUTH.

Swarm Network כרגע מדורג במקום #558 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TRUTH. ב‑24 השעות האחרונות, TRUTH סחר בין $ 0.03024 (נמוך) ל $ 0.03847 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.023205670279458693, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.010282833131671878.

ביצועים לטווח קצר, TRUTH נע ב +1.60% בשעה האחרונה ו +39.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 605.03K.

Swarm Network (TRUTH) מידע שוק

דירוג No.558 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 605.03K$ 605.03K $ 605.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 342.50M$ 342.50M $ 342.50M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של Swarm Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 605.03K. ההיצע במחזור של TRUTH הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 342.50M.