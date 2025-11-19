Verse World (VERSE) תחזית מחיר (USD)

קבל Verse World תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VERSE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Verse World % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Verse World תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Verse World (VERSE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Verse World ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.104599 בשנת 2025. Verse World (VERSE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Verse World ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.109828 בשנת 2026. Verse World (VERSE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VERSE הוא $ 0.115320 עם 10.25% שיעור צמיחה. Verse World (VERSE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VERSE הוא $ 0.121086 עם 15.76% שיעור צמיחה. Verse World (VERSE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VERSE הוא $ 0.127140 עם 21.55% שיעור צמיחה. Verse World (VERSE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VERSE הוא $ 0.133497 עם 27.63% שיעור צמיחה. Verse World (VERSE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Verse World עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.217453. Verse World (VERSE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Verse World עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.354209. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.104599 0.00%

2040 $ 0.217453 107.89% הצג עוד לטווח קצר Verse World תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.104599 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.104613 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.104699 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.105028 0.41% Verse World (VERSE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVERSEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.104599 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Verse World (VERSE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVERSE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.104613 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Verse World (VERSE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVERSE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.104699 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Verse World (VERSE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVERSE הוא $0.105028 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Verse World מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 10.46M$ 10.46M $ 10.46M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר VERSE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VERSE יש כמות במעגל של 100.00M ושווי שוק כולל של $ 10.46M. צפה VERSE במחיר חי

Verse World מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בVerse Worldדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלVerse World הוא 0.104599USD. היצע במחזור של Verse World(VERSE) הוא 100.00M VERSE , מה שמעניק לו שווי שוק של $10,464,013 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.20% $ 0.004213 $ 0.10605 $ 0.099848

7 ימים 2.39% $ 0.002497 $ 0.124705 $ 0.099653

30 ימים -16.71% $ -0.017484 $ 0.124705 $ 0.099653 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Verse World הראה תנועת מחירים של $0.004213 , המשקפת 4.20% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Verse World נסחר בשיא של $0.124705 ושפל של $0.099653 . נרשם שינוי במחיר של 2.39% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVERSE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Verse World חווה -16.71% שינוי, המשקף בערך $-0.017484 לערכו. זה מצביע על כך ש VERSE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Verse World (VERSE) מודול חיזוי מחיר עובד? Verse World מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VERSEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךVerse World לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VERSE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Verse World. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVERSE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVERSE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Verse World.

מדוע VERSE חיזוי מחירים חשוב?

VERSE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

