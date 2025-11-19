US Nerite Dollar (USND) תחזית מחיר (USD)

קבל US Nerite Dollar תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה USND יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של US Nerite Dollar
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

US Nerite Dollar חיזוי מחיר
US Nerite Dollar תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, US Nerite Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1 בשנת 2025.

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, US Nerite Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.05 בשנת 2026.

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של USND הוא $ 1.1025 עם 10.25% שיעור צמיחה.

US Nerite Dollar (USND) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של USND הוא $ 1.1576 עם 15.76% שיעור צמיחה.

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של USND הוא $ 1.2155 עם 21.55% שיעור צמיחה.

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של USND הוא $ 1.2762 עם 27.63% שיעור צמיחה.

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של US Nerite Dollar עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0789.

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של US Nerite Dollar עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3863.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 1
    0.00%
  • 2026
    $ 1.05
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1025
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1576
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2155
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2762
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3400
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4071
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 1.4774
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5513
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6288
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7103
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7958
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8856
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9799
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0789
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר US Nerite Dollar תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 1
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 1.0001
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 1.0009
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 1.0041
    0.41%
US Nerite Dollar (USND) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורUSNDב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $1. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורUSND , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $1.0001. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורUSND , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.0009. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

US Nerite Dollar (USND) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורUSND הוא $1.0041. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית US Nerite Dollar

--

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

2.17M
2.17M 2.17M

המחיר USND העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, USND יש כמות במעגל של 2.17M ושווי שוק כולל של $ 2.17M.

US Nerite Dollar מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בUS Nerite Dollarדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלUS Nerite Dollar הוא 1USD. היצע במחזור של US Nerite Dollar(USND) הוא2.17M USND , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,170,092.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.45%
    $ 0.004433
    $ 1.012
    $ 0.989743
  • 7 ימים
    0.05%
    $ 0.000514
    $ 1.0193
    $ 0.982289
  • 30 ימים
    0.23%
    $ 0.002281
    $ 1.0193
    $ 0.982289
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,US Nerite Dollar הראה תנועת מחירים של$0.004433 , המשקפת0.45% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,US Nerite Dollar נסחר בשיא של $1.0193 ושפל של $0.982289. נרשם שינוי במחיר של0.05%. מגמה אחרונה זו מציגה אתUSND הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,US Nerite Dollar חווה 0.23%שינוי, המשקף בערך $0.002281 לערכו. זה מצביע על כך ש USND עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך US Nerite Dollar (USND) מודול חיזוי מחיר עובד?

US Nerite Dollar מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של USNDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךUS Nerite Dollar לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של USND , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של US Nerite Dollar. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלUSND .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלUSND כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של US Nerite Dollar.

מדוע USND חיזוי מחירים חשוב?

USND תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם USND כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, USND ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של USND בחודש הבא?
על פי US Nerite Dollar (USND) כלי תחזית המחירים, המחיר USND הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 USND בשנת 2026?
המחיר של 1 US Nerite Dollar (USND) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, USND יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של USND בשנת 2027?
US Nerite Dollar (USND) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 USND עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של USND בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, US Nerite Dollar (USND) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של USND בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, US Nerite Dollar (USND) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 USND בשנת 2030?
המחיר של 1 US Nerite Dollar (USND) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, USND יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי USND תחזית המחיר בשנת 2040?
US Nerite Dollar (USND) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 USND עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.