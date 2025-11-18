US Nerite Dollar מחיר היום

מחיר US Nerite Dollar (USND) בזמן אמת היום הוא $ 1.001, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USND ל USD הוא $ 1.001 לכל USND.

US Nerite Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,168,880, עם היצע במחזור של 2.17M USND. ב‑24 השעות האחרונות, USND סחר בין $ 0.989743 (נמוך) ל $ 1.004 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.61, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.931106.

ביצועים לטווח קצר, USND נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +0.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

US Nerite Dollar (USND) מידע שוק

שווי שוק $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M אספקת מחזור 2.17M 2.17M 2.17M אספקה כוללת 2,166,948.735587548 2,166,948.735587548 2,166,948.735587548

שווי השוק הנוכחי של US Nerite Dollar הוא $ 2.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USND הוא 2.17M, עם היצע כולל של 2166948.735587548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.17M.