קבל Umi תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה UMI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Umi % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Umi תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Umi (UMI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Umi ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000183 בשנת 2025. Umi (UMI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Umi ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000192 בשנת 2026. Umi (UMI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של UMI הוא $ 0.000202 עם 10.25% שיעור צמיחה. Umi (UMI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של UMI הוא $ 0.000212 עם 15.76% שיעור צמיחה. Umi (UMI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של UMI הוא $ 0.000223 עם 21.55% שיעור צמיחה. Umi (UMI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של UMI הוא $ 0.000234 עם 27.63% שיעור צמיחה. Umi (UMI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Umi עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000381. Umi (UMI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Umi עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000621. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000183 0.00%

2026 $ 0.000192 5.00%

2027 $ 0.000202 10.25%

2028 $ 0.000212 15.76%

2029 $ 0.000223 21.55%

2030 $ 0.000234 27.63%

2031 $ 0.000245 34.01%

2032 $ 0.000258 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000271 47.75%

2034 $ 0.000284 55.13%

2035 $ 0.000298 62.89%

2036 $ 0.000313 71.03%

2037 $ 0.000329 79.59%

2038 $ 0.000346 88.56%

2039 $ 0.000363 97.99%

2040 $ 0.000381 107.89% הצג עוד לטווח קצר Umi תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000183 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000183 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000183 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000184 0.41% Umi (UMI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורUMIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000183 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Umi (UMI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורUMI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000183 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Umi (UMI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורUMI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000183 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Umi (UMI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורUMI הוא $0.000184 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Umi מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K אספקת מחזור 57.32M 57.32M 57.32M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר UMI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, UMI יש כמות במעגל של 57.32M ושווי שוק כולל של $ 10.52K. צפה UMI במחיר חי

Umi מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בUmiדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלUmi הוא 0.000183USD. היצע במחזור של Umi(UMI) הוא 57.32M UMI , מה שמעניק לו שווי שוק של $10,519.67 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -9.73% $ -0.000017 $ 0.000243 $ 0.000183

30 ימים -25.37% $ -0.000046 $ 0.000243 $ 0.000183 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Umi הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Umi נסחר בשיא של $0.000243 ושפל של $0.000183 . נרשם שינוי במחיר של -9.73% . מגמה אחרונה זו מציגה אתUMI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Umi חווה -25.37% שינוי, המשקף בערך $-0.000046 לערכו. זה מצביע על כך ש UMI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Umi (UMI) מודול חיזוי מחיר עובד? Umi מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של UMIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךUmi לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של UMI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Umi. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלUMI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלUMI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Umi.

מדוע UMI חיזוי מחירים חשוב?

UMI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם UMI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, UMI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של UMI בחודש הבא? על פי Umi (UMI) כלי תחזית המחירים, המחיר UMI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 UMI בשנת 2026? המחיר של 1 Umi (UMI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, UMI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של UMI בשנת 2027? Umi (UMI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 UMI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של UMI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Umi (UMI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של UMI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Umi (UMI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 UMI בשנת 2030? המחיר של 1 Umi (UMI) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, UMI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי UMI תחזית המחיר בשנת 2040? Umi (UMI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 UMI עד שנת 2040. הירשם עכשיו