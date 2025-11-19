Soul Graph (GRPH) תחזית מחיר (USD)

קבל Soul Graph תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה GRPH יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות GRPH

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Soul Graph % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Soul Graph תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Soul Graph (GRPH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Soul Graph ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003169 בשנת 2025. Soul Graph (GRPH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Soul Graph ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003327 בשנת 2026. Soul Graph (GRPH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GRPH הוא $ 0.003494 עם 10.25% שיעור צמיחה. Soul Graph (GRPH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GRPH הוא $ 0.003668 עם 15.76% שיעור צמיחה. Soul Graph (GRPH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GRPH הוא $ 0.003852 עם 21.55% שיעור צמיחה. Soul Graph (GRPH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GRPH הוא $ 0.004044 עם 27.63% שיעור צמיחה. Soul Graph (GRPH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Soul Graph עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006588. Soul Graph (GRPH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Soul Graph עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010732. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003169 0.00%

2026 $ 0.003327 5.00%

2027 $ 0.003494 10.25%

2028 $ 0.003668 15.76%

2029 $ 0.003852 21.55%

2030 $ 0.004044 27.63%

2031 $ 0.004247 34.01%

2032 $ 0.004459 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004682 47.75%

2034 $ 0.004916 55.13%

2035 $ 0.005162 62.89%

2036 $ 0.005420 71.03%

2037 $ 0.005691 79.59%

2038 $ 0.005976 88.56%

2039 $ 0.006275 97.99%

2040 $ 0.006588 107.89% הצג עוד לטווח קצר Soul Graph תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003169 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003169 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003172 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003182 0.41% Soul Graph (GRPH) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGRPHב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003169 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Soul Graph (GRPH) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGRPH , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003169 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Soul Graph (GRPH) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGRPH , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003172 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Soul Graph (GRPH) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGRPH הוא $0.003182 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Soul Graph מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GRPH העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GRPH יש כמות במעגל של 999.89M ושווי שוק כולל של $ 3.17M. צפה GRPH במחיר חי

Soul Graph מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSoul Graphדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSoul Graph הוא 0.003169USD. היצע במחזור של Soul Graph(GRPH) הוא 999.89M GRPH , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,169,747 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 7.23% $ 0.000213 $ 0.003186 $ 0.002946

7 ימים 6.76% $ 0.000214 $ 0.003175 $ 0.001069

30 ימים 192.26% $ 0.006093 $ 0.003175 $ 0.001069 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Soul Graph הראה תנועת מחירים של $0.000213 , המשקפת 7.23% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Soul Graph נסחר בשיא של $0.003175 ושפל של $0.001069 . נרשם שינוי במחיר של 6.76% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGRPH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Soul Graph חווה 192.26% שינוי, המשקף בערך $0.006093 לערכו. זה מצביע על כך ש GRPH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Soul Graph (GRPH) מודול חיזוי מחיר עובד? Soul Graph מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GRPHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSoul Graph לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GRPH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Soul Graph. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGRPH . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGRPH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Soul Graph.

מדוע GRPH חיזוי מחירים חשוב?

GRPH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GRPH כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GRPH ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GRPH בחודש הבא? על פי Soul Graph (GRPH) כלי תחזית המחירים, המחיר GRPH הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GRPH בשנת 2026? המחיר של 1 Soul Graph (GRPH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GRPH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GRPH בשנת 2027? Soul Graph (GRPH) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GRPH עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GRPH בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Soul Graph (GRPH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GRPH בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Soul Graph (GRPH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GRPH בשנת 2030? המחיר של 1 Soul Graph (GRPH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GRPH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GRPH תחזית המחיר בשנת 2040? Soul Graph (GRPH) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GRPH עד שנת 2040. הירשם עכשיו