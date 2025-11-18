Soul Graph מחיר היום

מחיר Soul Graph (GRPH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00305344, עם שינוי של 1.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRPH ל USD הוא $ 0.00305344 לכל GRPH.

Soul Graph כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,052,346, עם היצע במחזור של 999.89M GRPH. ב‑24 השעות האחרונות, GRPH סחר בין $ 0.00294632 (נמוך) ל $ 0.00310007 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.064363, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRPH נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +3.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Soul Graph (GRPH) מידע שוק

שווי שוק $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,894,448.32448 999,894,448.32448 999,894,448.32448

