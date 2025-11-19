Maya World (MAYA) תחזית מחיר (USD)

קבל Maya World תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MAYA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Maya World % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Maya World תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Maya World (MAYA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Maya World ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000295 בשנת 2025. Maya World (MAYA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Maya World ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000310 בשנת 2026. Maya World (MAYA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MAYA הוא $ 0.000325 עם 10.25% שיעור צמיחה. Maya World (MAYA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MAYA הוא $ 0.000342 עם 15.76% שיעור צמיחה. Maya World (MAYA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MAYA הוא $ 0.000359 עם 21.55% שיעור צמיחה. Maya World (MAYA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MAYA הוא $ 0.000377 עם 27.63% שיעור צמיחה. Maya World (MAYA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Maya World עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000614. Maya World (MAYA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Maya World עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001000. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000295 0.00%

2026 $ 0.000310 5.00%

2027 $ 0.000325 10.25%

2028 $ 0.000342 15.76%

2029 $ 0.000359 21.55%

2030 $ 0.000377 27.63%

2031 $ 0.000396 34.01%

2032 $ 0.000415 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000436 47.75%

2034 $ 0.000458 55.13%

2035 $ 0.000481 62.89%

2036 $ 0.000505 71.03%

2037 $ 0.000530 79.59%

2038 $ 0.000557 88.56%

2039 $ 0.000585 97.99%

2040 $ 0.000614 107.89% הצג עוד לטווח קצר Maya World תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000295 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000295 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000295 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000296 0.41% Maya World (MAYA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMAYAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000295 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Maya World (MAYA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMAYA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000295 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Maya World (MAYA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMAYA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000295 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Maya World (MAYA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMAYA הוא $0.000296 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Maya World מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 277.07K$ 277.07K $ 277.07K אספקת מחזור 939.99M 939.99M 939.99M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MAYA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MAYA יש כמות במעגל של 939.99M ושווי שוק כולל של $ 277.07K. צפה MAYA במחיר חי

Maya World מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMaya Worldדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMaya World הוא 0.000295USD. היצע במחזור של Maya World(MAYA) הוא 939.99M MAYA , מה שמעניק לו שווי שוק של $277,072 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 6.90% $ 0 $ 0.000301 $ 0.000269

7 ימים -23.13% $ -0.000068 $ 0.000401 $ 0.000197

30 ימים 48.82% $ 0.000144 $ 0.000401 $ 0.000197 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Maya World הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 6.90% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Maya World נסחר בשיא של $0.000401 ושפל של $0.000197 . נרשם שינוי במחיר של -23.13% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMAYA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Maya World חווה 48.82% שינוי, המשקף בערך $0.000144 לערכו. זה מצביע על כך ש MAYA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Maya World (MAYA) מודול חיזוי מחיר עובד? Maya World מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MAYAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMaya World לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MAYA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Maya World. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMAYA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMAYA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Maya World.

מדוע MAYA חיזוי מחירים חשוב?

MAYA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

