קבל Hyve תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HYVE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Hyve % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Hyve תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Hyve (HYVE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Hyve ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001946 בשנת 2025. Hyve (HYVE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Hyve ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002043 בשנת 2026. Hyve (HYVE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HYVE הוא $ 0.002146 עם 10.25% שיעור צמיחה. Hyve (HYVE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HYVE הוא $ 0.002253 עם 15.76% שיעור צמיחה. Hyve (HYVE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HYVE הוא $ 0.002365 עם 21.55% שיעור צמיחה. Hyve (HYVE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HYVE הוא $ 0.002484 עם 27.63% שיעור צמיחה. Hyve (HYVE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Hyve עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004046. Hyve (HYVE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Hyve עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006591. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001946 0.00%

2026 $ 0.002043 5.00%

2027 $ 0.002146 10.25%

2028 $ 0.002253 15.76%

2029 $ 0.002365 21.55%

2030 $ 0.002484 27.63%

2031 $ 0.002608 34.01%

2032 $ 0.002738 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.002875 47.75%

2034 $ 0.003019 55.13%

2035 $ 0.003170 62.89%

2036 $ 0.003329 71.03%

2037 $ 0.003495 79.59%

2038 $ 0.003670 88.56%

2039 $ 0.003853 97.99%

2040 $ 0.004046 107.89% הצג עוד לטווח קצר Hyve תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001946 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001946 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001948 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001954 0.41% Hyve (HYVE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHYVEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001946 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Hyve (HYVE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHYVE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001946 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Hyve (HYVE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHYVE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001948 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Hyve (HYVE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHYVE הוא $0.001954 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Hyve מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 149.64K$ 149.64K $ 149.64K אספקת מחזור 76.27M 76.27M 76.27M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר HYVE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, HYVE יש כמות במעגל של 76.27M ושווי שוק כולל של $ 149.64K. צפה HYVE במחיר חי

Hyve מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHyveדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHyve הוא 0.001946USD. היצע במחזור של Hyve(HYVE) הוא 76.27M HYVE , מה שמעניק לו שווי שוק של $149,636 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.65% $ 0 $ 0.001979 $ 0.001900

7 ימים -10.27% $ -0.000200 $ 0.002780 $ 0.001890

30 ימים -29.48% $ -0.000573 $ 0.002780 $ 0.001890 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Hyve הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -1.65% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Hyve נסחר בשיא של $0.002780 ושפל של $0.001890 . נרשם שינוי במחיר של -10.27% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHYVE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Hyve חווה -29.48% שינוי, המשקף בערך $-0.000573 לערכו. זה מצביע על כך ש HYVE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Hyve (HYVE) מודול חיזוי מחיר עובד? Hyve מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HYVEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHyve לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HYVE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Hyve. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHYVE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHYVE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Hyve.

מדוע HYVE חיזוי מחירים חשוב?

HYVE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם HYVE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, HYVE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של HYVE בחודש הבא? על פי Hyve (HYVE) כלי תחזית המחירים, המחיר HYVE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 HYVE בשנת 2026? המחיר של 1 Hyve (HYVE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HYVE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של HYVE בשנת 2027? Hyve (HYVE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HYVE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של HYVE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hyve (HYVE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של HYVE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hyve (HYVE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 HYVE בשנת 2030? המחיר של 1 Hyve (HYVE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HYVE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי HYVE תחזית המחיר בשנת 2040? Hyve (HYVE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HYVE עד שנת 2040.