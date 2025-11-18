Hyve מחיר היום

מחיר Hyve (HYVE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00193311, עם שינוי של 6.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYVE ל USD הוא $ 0.00193311 לכל HYVE.

Hyve כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 147,441, עם היצע במחזור של 76.27M HYVE. ב‑24 השעות האחרונות, HYVE סחר בין $ 0.00190988 (נמוך) ל $ 0.00205782 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.756865, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00159105.

ביצועים לטווח קצר, HYVE נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -13.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hyve (HYVE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hyve הוא $ 147.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYVE הוא 76.27M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.31K.