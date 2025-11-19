Overtake (TAKE) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Overtake % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.28047 $0.28047 $0.28047 +0.22% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Overtake תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Overtake (TAKE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Overtake ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.28047 בשנת 2025. Overtake (TAKE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Overtake ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.294493 בשנת 2026. Overtake (TAKE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TAKE הוא $ 0.309218 עם 10.25% שיעור צמיחה. Overtake (TAKE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TAKE הוא $ 0.324679 עם 15.76% שיעור צמיחה. Overtake (TAKE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TAKE הוא $ 0.340913 עם 21.55% שיעור צמיחה. Overtake (TAKE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TAKE הוא $ 0.357958 עם 27.63% שיעור צמיחה. Overtake (TAKE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Overtake עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.583076. Overtake (TAKE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Overtake עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.949770. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.28047 0.00%

2026 $ 0.294493 5.00%

2027 $ 0.309218 10.25%

2028 $ 0.324679 15.76%

2029 $ 0.340913 21.55%

2030 $ 0.357958 27.63%

2031 $ 0.375856 34.01%

2032 $ 0.394649 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.414381 47.75%

2034 $ 0.435101 55.13%

2035 $ 0.456856 62.89%

2036 $ 0.479698 71.03%

2037 $ 0.503683 79.59%

2038 $ 0.528868 88.56%

2039 $ 0.555311 97.99%

2040 $ 0.583076 107.89% הצג עוד לטווח קצר Overtake תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.28047 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.280508 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.280738 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.281622 0.41% Overtake (TAKE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTAKEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.28047 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Overtake (TAKE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTAKE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.280508 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Overtake (TAKE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTAKE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.280738 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Overtake (TAKE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTAKE הוא $0.281622 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Overtake מחיר נוכחי $ 0.28047$ 0.28047 $ 0.28047 שינוי מחיר (24 שעות) +0.22% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 372.53K$ 372.53K $ 372.53K נפח (24 שעות) -- המחיר TAKE העדכני הוא $ 0.28047. יש לו שינוי של +0.22% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 372.53Kב 24 שעות. בנוסף, TAKE יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה TAKE במחיר חי

Overtake מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOvertakeדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOvertake הוא 0.28047USD. היצע במחזור של Overtake(TAKE) הוא 0.00 TAKE , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.02% $ 0.006489 $ 0.28434 $ 0.26825

7 ימים 0.13% $ 0.032100 $ 0.3417 $ 0.23826

30 ימים -0.06% $ -0.020279 $ 0.3417 $ 0.21981 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Overtake הראה תנועת מחירים של $0.006489 , המשקפת 0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Overtake נסחר בשיא של $0.3417 ושפל של $0.23826 . נרשם שינוי במחיר של 0.13% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTAKE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Overtake חווה -0.06% שינוי, המשקף בערך $-0.020279 לערכו. זה מצביע על כך ש TAKE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Overtake המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה TAKE בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Overtake (TAKE) מודול חיזוי מחיר עובד? Overtake מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TAKEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOvertake לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TAKE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Overtake. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTAKE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTAKE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Overtake.

מדוע TAKE חיזוי מחירים חשוב?

TAKE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TAKE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TAKE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TAKE בחודש הבא? על פי Overtake (TAKE) כלי תחזית המחירים, המחיר TAKE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TAKE בשנת 2026? המחיר של 1 Overtake (TAKE) היום הוא $0.28047 . על פי מודול התחזית שלעיל, TAKE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TAKE בשנת 2027? Overtake (TAKE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TAKE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TAKE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Overtake (TAKE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TAKE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Overtake (TAKE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TAKE בשנת 2030? המחיר של 1 Overtake (TAKE) היום הוא $0.28047 . על פי מודול התחזית שלעיל, TAKE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TAKE תחזית המחיר בשנת 2040? Overtake (TAKE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TAKE עד שנת 2040.