Overtake מחיר היום

מחיר Overtake (TAKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.27305, עם שינוי של 0.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TAKE ל USD הוא $ 0.27305 לכל TAKE.

Overtake כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TAKE. ב‑24 השעות האחרונות, TAKE סחר בין $ 0.26802 (נמוך) ל $ 0.27916 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TAKE נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו +17.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 476.27K.

Overtake (TAKE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 476.27K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 273.05M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של Overtake הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 476.27K. ההיצע במחזור של TAKE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 273.05M.