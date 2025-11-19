Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחיר (USD)

קבל Autonomi תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה AUTONOMI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות AUTONOMI

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Autonomi % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.02809 $0.02809 $0.02809 -0.14% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Autonomi תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Autonomi ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02809 בשנת 2025. Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Autonomi ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.029494 בשנת 2026. Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AUTONOMI הוא $ 0.030969 עם 10.25% שיעור צמיחה. Autonomi (AUTONOMI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AUTONOMI הוא $ 0.032517 עם 15.76% שיעור צמיחה. Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AUTONOMI הוא $ 0.034143 עם 21.55% שיעור צמיחה. Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AUTONOMI הוא $ 0.035850 עם 27.63% שיעור צמיחה. Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Autonomi עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.058397. Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Autonomi עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.095122. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.02809 0.00%

2026 $ 0.029494 5.00%

2027 $ 0.030969 10.25%

2028 $ 0.032517 15.76%

2029 $ 0.034143 21.55%

2030 $ 0.035850 27.63%

2031 $ 0.037643 34.01%

2032 $ 0.039525 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.041501 47.75%

2034 $ 0.043576 55.13%

2035 $ 0.045755 62.89%

2036 $ 0.048043 71.03%

2037 $ 0.050445 79.59%

2038 $ 0.052967 88.56%

2039 $ 0.055616 97.99%

2040 $ 0.058397 107.89% הצג עוד לטווח קצר Autonomi תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.02809 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.028093 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.028116 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.028205 0.41% Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAUTONOMIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.02809 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAUTONOMI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.028093 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAUTONOMI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.028116 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Autonomi (AUTONOMI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAUTONOMI הוא $0.028205 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Autonomi מחיר נוכחי $ 0.02809$ 0.02809 $ 0.02809 שינוי מחיר (24 שעות) -0.13% שווי שוק $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M אספקת מחזור 136.64M 136.64M 136.64M נפח (24 שעות) $ 94.62K$ 94.62K $ 94.62K נפח (24 שעות) -- המחיר AUTONOMI העדכני הוא $ 0.02809. יש לו שינוי של -0.14% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 94.62Kב 24 שעות. בנוסף, AUTONOMI יש כמות במעגל של 136.64M ושווי שוק כולל של $ 3.84M. צפה AUTONOMI במחיר חי

איך לקנות Autonomi (AUTONOMI) מנסה לקנות AUTONOMI? כעת ניתן לרכוש AUTONOMI באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Autonomi ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות AUTONOMI עכשיו

Autonomi מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAutonomiדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAutonomi הוא 0.02809USD. היצע במחזור של Autonomi(AUTONOMI) הוא 0.00 AUTONOMI , מה שמעניק לו שווי שוק של $3.84M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0.000359 $ 0.02839 $ 0.0275

7 ימים -0.11% $ -0.003499 $ 0.035 $ 0.0275

30 ימים -0.35% $ -0.01524 $ 0.04672 $ 0.02696 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Autonomi הראה תנועת מחירים של $0.000359 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Autonomi נסחר בשיא של $0.035 ושפל של $0.0275 . נרשם שינוי במחיר של -0.11% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAUTONOMI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Autonomi חווה -0.35% שינוי, המשקף בערך $-0.01524 לערכו. זה מצביע על כך ש AUTONOMI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Autonomi המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה AUTONOMI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Autonomi (AUTONOMI) מודול חיזוי מחיר עובד? Autonomi מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AUTONOMIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAutonomi לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AUTONOMI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Autonomi. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAUTONOMI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAUTONOMI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Autonomi.

מדוע AUTONOMI חיזוי מחירים חשוב?

AUTONOMI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AUTONOMI כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AUTONOMI ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AUTONOMI בחודש הבא? על פי Autonomi (AUTONOMI) כלי תחזית המחירים, המחיר AUTONOMI הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AUTONOMI בשנת 2026? המחיר של 1 Autonomi (AUTONOMI) היום הוא $0.02809 . על פי מודול התחזית שלעיל, AUTONOMI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AUTONOMI בשנת 2027? Autonomi (AUTONOMI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AUTONOMI עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AUTONOMI בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Autonomi (AUTONOMI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AUTONOMI בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Autonomi (AUTONOMI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AUTONOMI בשנת 2030? המחיר של 1 Autonomi (AUTONOMI) היום הוא $0.02809 . על פי מודול התחזית שלעיל, AUTONOMI יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AUTONOMI תחזית המחיר בשנת 2040? Autonomi (AUTONOMI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AUTONOMI עד שנת 2040. הירשם עכשיו