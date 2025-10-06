Autonomi מחיר היום

מחיר Autonomi (AUTONOMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.02769, עם שינוי של 0.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUTONOMI ל USD הוא $ 0.02769 לכל AUTONOMI.

Autonomi כרגע מדורג במקום #1475 לפי שווי שוק של $ 3.78M, עם היצע במחזור של 136.64M AUTONOMI. ב‑24 השעות האחרונות, AUTONOMI סחר בין $ 0.0275 (נמוך) ל $ 0.02847 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.35756319057761676, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.027318315086072017.

ביצועים לטווח קצר, AUTONOMI נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -9.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 90.16K.

Autonomi (AUTONOMI) מידע שוק

דירוג No.1475 שווי שוק $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M נפח (24 שעות) $ 90.16K$ 90.16K $ 90.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.23M$ 33.23M $ 33.23M אספקת מחזור 136.64M 136.64M 136.64M אספקה כוללת 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ARB

