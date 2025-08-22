Lisätietoja SPECTRA-rahakkeesta

Spectra-logo

Spectra – hinta (SPECTRA)

Ei listattu

1SPECTRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02001419
$0.02001419$0.02001419
-9.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Spectra (SPECTRA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:16:43 (UTC+8)

Spectra (SPECTRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01938678
$ 0.01938678$ 0.01938678
24 h:n matalin
$ 0.02251077
$ 0.02251077$ 0.02251077
24 h:n korkein

$ 0.01938678
$ 0.01938678$ 0.01938678

$ 0.02251077
$ 0.02251077$ 0.02251077

$ 0.236486
$ 0.236486$ 0.236486

$ 0.01432001
$ 0.01432001$ 0.01432001

+1.14%

-9.36%

-27.45%

-27.45%

Spectra (SPECTRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02001419. Viimeisen 24 tunnin aikana SPECTRA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01938678 ja korkeimmillaan $ 0.02251077 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPECTRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.236486, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01432001.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPECTRA on muuttunut +1.14% viimeisen tunnin aikana, -9.36% 24 tunnin aikana ja -27.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spectra (SPECTRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.74M
$ 8.74M$ 8.74M

--
----

$ 13.49M
$ 13.49M$ 13.49M

444.35M
444.35M 444.35M

685,739,523.0349813
685,739,523.0349813 685,739,523.0349813

Spectra-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPECTRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 444.35M ja sen kokonaistarjonta on 685739523.0349813. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.49M.

Spectra (SPECTRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Spectra – USD -hinta muuttui $ -0.00206729464126946.
Viimeisten 30 päivän aikana Spectra – USD -hinnan muutos oli $ -0.0064027855.
Viimeisten 60 päivän aikana Spectra – USD -hinnan muutos oli $ +0.0058764323.
Viimeisten 90 päivän aikana Spectra – USD -hinnan muutos oli $ -0.001202374070292307.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00206729464126946-9.36%
30 päivää$ -0.0064027855-31.99%
60 päivää$ +0.0058764323+29.36%
90 päivää$ -0.001202374070292307-5.66%

Mikä on Spectra (SPECTRA)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Spectra (SPECTRA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Spectra-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spectra (SPECTRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spectra (SPECTRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spectra-rahakkeelle.

Tarkista Spectra-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPECTRA paikallisiin valuuttoihin

Spectra (SPECTRA) -rahakkeen tokenomiikka

Spectra (SPECTRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPECTRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spectra (SPECTRA)”

Paljonko Spectra (SPECTRA) on arvoltaan tänään?
SPECTRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02001419 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPECTRA-USD-parin nykyinen hinta?
SPECTRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02001419. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spectra-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPECTRA markkina-arvo on $ 8.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPECTRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPECTRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 444.35M USD.
Mikä oli SPECTRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPECTRA saavutti ATH-hinnaksi 0.236486 USD.
Mikä oli SPECTRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPECTRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01432001 USD.
Mikä on SPECTRA-rahakkeen treidausvolyymi?
SPECTRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPECTRA tänä vuonna korkeammalle?
SPECTRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPECTRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:16:43 (UTC+8)

Spectra (SPECTRA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.