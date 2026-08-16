قیمت امروز Retirement plan

قیمت لحظه‌ ای Retirement plan (401K) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 401K به USD برابر با $ 0 برای هر 401K می‌ باشد.

توکن Retirement plan در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,655 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B 401K می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 401K در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00335767 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 401K طی یک ساعت گذشته به میزان +1.78% و در هفت روز اخیر به میزان +5.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Retirement plan (401K)

ارزش بازار $ 49.66K$ 49.66K $ 49.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.66K$ 49.66K $ 49.66K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Retirement plan برابر است با $ 49.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 401K برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.66K است.