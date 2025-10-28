قیمت لحظه‌ ای Poolz Finance امروز برابر است با 0.256099 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POOLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POOLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Poolz Finance امروز برابر است با 0.256099 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POOLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POOLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Poolz Finance (POOLX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 POOLX به USD:

$0.256099
-6.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Poolz Finance (POOLX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:04:13 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Poolz Finance (POOLX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.252369
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.275085
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.252369
$ 0.275085
$ 7.18
$ 0.155338
+1.10%

-6.84%

+9.19%

+9.19%

قیمت لحظه‌ ای Poolz Finance (POOLX) برابر است با $0.256099. در 24 ساعت گذشته، POOLX در بازه قیمتی حداقل $ 0.252369 تا حداکثر $ 0.275085 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته POOLX برابر با $ 7.18 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.155338 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، POOLX در یک ساعت گذشته +1.10%، در 24 ساعت گذشته -6.84% و در 7 روز گذشته +9.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Poolz Finance (POOLX)

$ 1.33M
--
$ 1.40M
5.23M
5,500,000.0
ارزش بازار فعلی Poolz Finance برابر است با $ 1.33M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POOLX برابر است با 5.23M، و عرضه کل آن 5500000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.40M است.

تاریخچه قیمت Poolz Finance (POOLX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Poolz Finance به USD به میزان $ -0.0188277236112941 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Poolz Finance به USD به میزان $ +0.0109354016 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Poolz Finance به USD به میزان $ +0.0181510166 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Poolz Finance به USD به میزان $ +0.02202027693422415 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0188277236112941-6.84%
30 روز$ +0.0109354016+4.27%
60 روز$ +0.0181510166+7.09%
90 روز$ +0.02202027693422415+9.41%

Poolz FinancePOOLX چیست

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Poolz Finance (USD)

ارزش Poolz Finance (POOLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Poolz Finance (POOLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Poolz Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Poolz Finance را بررسی کنید!

POOLX به ارزهای محلی

توکنومیکس Poolz Finance (POOLX)

درک، توکنومیکس Poolz Finance (POOLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POOLX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Poolz Finance (POOLX)

امروز Poolz Finance (POOLX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای POOLX به واحد USD برابر است با 0.256099 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی POOLX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی POOLX نسبت به USD برابر است با $ 0.256099. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Poolz Finance چقدر است؟
ارزش بازار POOLX برابر است با $ 1.33M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش POOLX چقدر است؟
عرضه در گردش POOLX برابر است با 5.23M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت POOLX چقدر بوده است؟
POOLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 7.18 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت POOLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
POOLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.155338 USD رسید.
حجم معاملات POOLX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POOLX برابر است با -- USD.
آیا POOLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد POOLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POOLX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:04:13 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

