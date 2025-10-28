Poolz FinancePOOLX چیست

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing. What makes your project unique? History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform What's next for your project? What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

پیش‌ بینی قیمت Poolz Finance (USD)

ارزش Poolz Finance (POOLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Poolz Finance (POOLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Poolz Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Poolz Finance را بررسی کنید!

POOLX به ارزهای محلی

توکنومیکس Poolz Finance (POOLX)

درک، توکنومیکس Poolz Finance (POOLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POOLX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Poolz Finance (POOLX) امروز Poolz Finance (POOLX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای POOLX به واحد USD برابر است با 0.256099 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی POOLX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.256099 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی POOLX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Poolz Finance چقدر است؟ ارزش بازار POOLX برابر است با $ 1.33M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش POOLX چقدر است؟ عرضه در گردش POOLX برابر است با 5.23M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت POOLX چقدر بوده است؟ POOLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 7.18 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت POOLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ POOLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.155338 USD رسید. حجم معاملات POOLX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POOLX برابر است با -- USD . آیا POOLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد POOLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POOLX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Poolz Finance (POOLX)