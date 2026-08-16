قیمت امروز POKEAHOE

قیمت لحظه‌ ای POKEAHOE (POKEAHOE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POKEAHOE به USD برابر با $ 0 برای هر POKEAHOE می‌ باشد.

توکن POKEAHOE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 195,548 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 659.94M POKEAHOE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POKEAHOE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POKEAHOE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان +14.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 534.05 رسیده است.

اطلاعات بازار POKEAHOE (POKEAHOE)

ارزش بازار $ 195.55K$ 195.55K $ 195.55K حجم (24 ساعته) $ 534.05$ 534.05 $ 534.05 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 247.03K$ 247.03K $ 247.03K سرمایه در گردش 659.94M 659.94M 659.94M عرضه کل 983,136,314.005433 983,136,314.005433 983,136,314.005433

ارزش بازار فعلی POKEAHOE برابر است با $ 195.55K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 534.05. عرضه در گردش POKEAHOE برابر است با 659.94M، و عرضه کل آن 983136314.005433 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 247.03K است.