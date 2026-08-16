قیمت امروز Pod the Squire

قیمت لحظه‌ ای Pod the Squire (SQUIRE) در حال حاضر برابر با $ 0.00110612 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SQUIRE به USD برابر با $ 0.00110612 برای هر SQUIRE می‌ باشد.

توکن Pod the Squire در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,106,188 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.82M SQUIRE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SQUIRE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00105844 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00777335 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SQUIRE طی یک ساعت گذشته به میزان +8.69% و در هفت روز اخیر به میزان +91.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 100.20K رسیده است.

اطلاعات بازار Pod the Squire (SQUIRE)

ارزش بازار $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M حجم (24 ساعته) $ 100.20K$ 100.20K $ 100.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M سرمایه در گردش 999.82M 999.82M 999.82M عرضه کل 999,818,790.507662 999,818,790.507662 999,818,790.507662

ارزش بازار فعلی Pod the Squire برابر است با $ 1.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.20K. عرضه در گردش SQUIRE برابر است با 999.82M، و عرضه کل آن 999818790.507662 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.11M است.