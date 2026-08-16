قیمت امروز PETRO PENGUINS

قیمت لحظه‌ ای PETRO PENGUINS (PENGO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PENGO به USD برابر با $ 0 برای هر PENGO می‌ باشد.

توکن PETRO PENGUINS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 277,599 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M PENGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PENGO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00771213 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PENGO طی یک ساعت گذشته به میزان +1.23% و در هفت روز اخیر به میزان -11.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.62K رسیده است.

اطلاعات بازار PETRO PENGUINS (PENGO)

ارزش بازار $ 277.60K$ 277.60K $ 277.60K حجم (24 ساعته) $ 1.62K$ 1.62K $ 1.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 277.60K$ 277.60K $ 277.60K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,977,675.19585 999,977,675.19585 999,977,675.19585

ارزش بازار فعلی PETRO PENGUINS برابر است با $ 277.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.62K. عرضه در گردش PENGO برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999977675.19585 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 277.60K است.