نئوبانکهای رمزارزی پلتفرمهای مالی کاملاً دیجیتال هستند که میان داراییهای غیرمتمرکز و خدمات بانکی سنتی پیوند برقرار میکنند. این پلتفرمها معمولاً کارتهای نقدی متصل به رمزارز، درگاههای پرداخت تبدیل ارز رایج به رمزارز و حسابهای با بازده بالا را بدون نیاز به شبکه شعب فیزیکی ارائه میدهند. توکنهای این حوزه برای فعالسازی خدمات بانکی پیشرفته، کاهش کارمزد تراکنشها و پاداشدهی به کاربران پلتفرم به کار گرفته میشوند.
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