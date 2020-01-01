برترین توکن‌های نئوبانک بر اساس ارزش بازار

نئوبانک‌های رمزارزی پلتفرم‌های مالی کاملاً دیجیتال هستند که میان دارایی‌های غیرمتمرکز و خدمات بانکی سنتی پیوند برقرار می‌کنند. این پلتفرم‌ها معمولاً کارت‌های نقدی متصل به رمزارز، درگاه‌های پرداخت تبدیل ارز رایج به رمزارز و حساب‌های با بازده بالا را بدون نیاز به شبکه شعب فیزیکی ارائه می‌دهند. توکن‌های این حوزه برای فعال‌سازی خدمات بانکی پیشرفته، کاهش کارمزد تراکنش‌ها و پاداش‌دهی به کاربران پلتفرم به کار گرفته می‌شوند.