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برترین توکن‌های نئوبانک بر اساس ارزش بازار

نئوبانک‌های رمزارزی پلتفرم‌های مالی کاملاً دیجیتال هستند که میان دارایی‌های غیرمتمرکز و خدمات بانکی سنتی پیوند برقرار می‌کنند. این پلتفرم‌ها معمولاً کارت‌های نقدی متصل به رمزارز، درگاه‌های پرداخت تبدیل ارز رایج به رمزارز و حساب‌های با بازده بالا را بدون نیاز به شبکه شعب فیزیکی ارائه می‌دهند. توکن‌های این حوزه برای فعال‌سازی خدمات بانکی پیشرفته، کاهش کارمزد تراکنش‌ها و پاداش‌دهی به کاربران پلتفرم به کار گرفته می‌شوند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4345
+0.09%
-1.83%
+2.40%
$ 1.44B
$ 142.17K
2
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4792
-0.23%
+6.97%
+23.51%
$ 420.52M
$ 8.26M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001483
-0.47%
+0.14%
-8.18%
$ 142.29M
$ 55.70M
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07638
-0.53%
+1.15%
-1.90%
$ 137.36M
$ 19.81M
5
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 8.14E-6
+2.52%
+1.40%
-4.91%
$ 814.05K
--
6
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00040518
+3.09%
+0.01%
+0.71%
$ 405.18K
$ 3.35K
7
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00700837
0.00%
+0.01%
-5.82%
$ 297.86K
$ 96.41K
8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00081228
0.00%
-0.38%
-14.63%
$ 206.71K
$ 25.68K
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.533E-5
0.00%
-0.10%
-3.28%
$ 15.31K
--
10
Unitas
Unitas
UP
$ 0.41501
-0.03%
+4.92%
+15.95%
--
$ 150.54K
11
TRIA
TRIA
TRIA
$ 0.00843
+0.60%
+2.56%
+1.94%
--
$ 1.90M
12
Avici
Avici
AVICI
$ 0.4518
+0.22%
-3.78%
-8.09%
--
$ 123.81K

سوالات متداول

رمزارزهای نئوبانکی در حوزه مالی دیجیتال به چه نوع رمزارزهایی گفته می شود؟
رمزارزهای نئوبانکی به پلتفرم‌های مالی کاملاً دیجیتال اشاره دارند که شبکه‌های بلاکچین را با خدمات بانکی سنتی ادغام می‌کنند و امکاناتی مانند کارت‌های نقدی متصل به رمزارز و درگاه‌های پرداخت تبدیل ارز سنتی به رمزارز را ارائه می‌دهند.
توکن‌های نئوبانکی چگونه برای کاربران پلتفرم ارزش کاربردی ایجاد می‌کنند؟
توکن‌های نئوبانکی از طریق فعال‌سازی قابلیت‌های پیشرفته خدمات بانکی دیجیتال، کاهش کارمزد تراکنش‌های برون‌مرزی و ارائه نرخ‌های سود بالاتر برای حساب‌های پس‌انداز در چارچوب همان اکوسیستم، برای کاربران ارزش کاربردی ایجاد می‌کنند.
آیا نئوبانک‌های رمزارزی مانند بانک‌های تجاری سنتی تحت نظارت هستند؟
وضعیت انطباق با مقررات به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. برخی نئوبانک‌های رمزارزی در حوزه‌های قضایی مشخص دارای مجوز رسمی بانکی هستند، در حالی که برخی دیگر برای پردازش تراکنش‌های ارزی سنتی به شرکای بانکی ثالث متکی‌اند.
مزیت اصلی استفاده از نئوبانک مبتنی بر بلاکچین چیست؟
مزیت اصلی استفاده از یک نئوبانک مبتنی بر بلاکچین، امکان خرج‌کرد مستقیم دارایی‌های رمزارزی در دنیای واقعی از طریق کارت‌های نقدی است، بدون آنکه نیازی به برداشت دستی و انتقال وجوه به یک حساب بانکی سنتی وجود داشته باشد.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش نئوبانک، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.