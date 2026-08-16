قیمت امروز Blindfold Finance

قیمت لحظه‌ ای Blindfold Finance (BLIND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLIND به USD برابر با $ 0 برای هر BLIND می‌ باشد.

توکن Blindfold Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,308.14 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 985.01M BLIND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLIND در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00239992 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLIND طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Blindfold Finance (BLIND)

ارزش بازار $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.31K$ 15.31K $ 15.31K سرمایه در گردش 985.01M 985.01M 985.01M عرضه کل 998,786,007.646355 998,786,007.646355 998,786,007.646355

ارزش بازار فعلی Blindfold Finance برابر است با $ 15.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BLIND برابر است با 985.01M، و عرضه کل آن 998786007.646355 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.31K است.