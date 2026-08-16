قیمت امروز ClawBank

قیمت لحظه‌ ای ClawBank ($CLAWBANK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $CLAWBANK به USD برابر با $ 0 برای هر $CLAWBANK می‌ باشد.

توکن ClawBank در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 799,780 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B $CLAWBANK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $CLAWBANK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $CLAWBANK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -3.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ClawBank ($CLAWBANK)

ارزش بازار $ 799.78K$ 799.78K $ 799.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 799.78K$ 799.78K $ 799.78K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ClawBank برابر است با $ 799.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $CLAWBANK برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 799.78K است.